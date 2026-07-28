¿Luna de miel en el hospital? Recalentado de boda envió a 30 familiares al hospital

30 integrantes de una misma familia resultaron intoxicados tras participar en el recalentado de una boda realizada un día antes en San Pablo Autopan, delegación del municipio de Toluca, Estado de México.

Después de comer, los asistentes comenzaron a presentar dolor estomacal, náuseas y vómito, por lo que fue necesario movilizar ambulancias del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) para atender la emergencia.

¿Qué pasó en el recalentado donde 30 personas resultaron intoxicadas?

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle José María Morelos, entre Benito Juárez y Nicolás Bravo, donde familiares se reunieron para consumir los alimentos que habían sobrado de la boda celebrada un día antes.

De acuerdo con testigos, los síntomas aparecieron casi al mismo tiempo entre los asistentes. Cuando llegaron los paramédicos encontraron a varias personas acostadas sobre el pasto, debajo de la carpa instalada para la fiesta, mientras otras permanecían sentadas debido al malestar.

¿Cuántas personas fueron hospitalizadas por el recalentado de la boda?

Aunque la mayoría recibió atención en el lugar, cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales de la zona.

Entre ellas se encuentran dos mujeres de la tercera edad, un adulto mayor y hasta la novia, quienes presentaban un cuadro que requería valoración médica. Por lo tanto la luna de miel tendrá que esperar un poco más.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que dos pacientes ingresaron al Hospital General Regional No. 220, en Toluca, y ambos fueron dados de alta la tarde de este lunes.

¿Qué provocó la intoxicación masiva en Toluca?

Hasta el momento, las autoridades de salud no han confirmado qué ocasionó la intoxicación.

Personal especializado ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar si los alimentos fueron la causa del brote y descartar que exista algún riesgo para otras personas.

Los resultados de los análisis permitirán establecer el origen de la intoxicación y definir si será necesario implementar medidas sanitarias adicionales. Por ahora ninguno de los pacientes está en riesgo, ya todos están estables.

