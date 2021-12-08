“Quédate en México”: EU regresa a dos migrantes a Ciudad Juárez

Dos migrantes fueron devueltos a nuestro país desde Estados Unidos (EU), bajo el programa “Quédate en México” que inició durante la administración del ex presidente Donald Trump.

De acuerdo con un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), este hecho se dio en el marco de la reactivación del programa que obliga a los migrantes a permanecer en territorio mexicano mientras esperan sus audiencias de asilo político.

Los dos primeros migrantes que regresaron a México lo hicieron a través del cruce fronterizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, frente a la ciudad de El Paso, Texas, según el portavoz de la OIM citado por Reuters.

|Reuters

México y EU acordaron reanudar el esquema en las ciudades fronterizas de San Diego, California, así como Brownsville, Laredo y El Paso, en Texas. Se espera que unos 70 mil solicitantes de asilo político en el país norteamericano regresen a una de esas ubicaciones y después a las otras tres.

“Quédate en México” violaría derechos de los migrantes

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó el miércoles la reimplementación del programa “Quédate en México” por mandato judicial en un lugar, sin dar más detalles.

Según Reuters, el acuerdo ha sido rechazado desde sus inicios por organismos de derechos humanos que argumentan que viola los derechos de los migrantes, especialmente de aquellos que son devueltos a violentas ciudades fronterizas.

El restablecimiento de “Quédate en México” obedece a una orden judicial, la cual derivó de una demanda interpuesta por Texas y Missouri, después de que el presidente Joe Biden revocara el programa en su primer día de gobierno.

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EU, citado por medios nacionales, aseguró que el presidente Joe Biden no está de acuerdo con el restablecimiento del programa “Quédate en México”, ya que no refleja sus valores como país.

Se requiere que nosotros cumplamos con la orden de la corte federal, bajo el estado de derecho lo tenemos que hacer y estamos reimplementando el MPP.

El programa se instauró por Donald Trump y se suspendió en enero de este año, muchos solicitantes bajo este esquema montaron campamentos en la frontera ya que carecían de recursos para solventar su espera en México.

