“Quédate en México” para migrantes hacia EU se extiende a Tijuana

El gobierno del presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden extendió el programa para migrantes, "Quédate en México", hacia la ciudad fronteriza Tijuana vecina con San Diego, California, pese a las críticas.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este miércoles, se extendió este acuerdo que obliga a los solicitantes de asilo en EU a permanecer en México mientras esperan sus audiencias.

Este programa fue establecido por la administración del ahora expresidente Donald Trump, solo que la primera vez que se implementó fue en el 2019 y era conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

Actualmente, este acuerdo fue reanudado desde hace casi un mes en Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, tras ser suspendido en enero luego de la llegada al poder de Joe Biden, y ahora se extendió a Tijuana, otra ciudad fronteriza mexicana de San Diego, California.

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Reanudación del “Quédate en México” trajo 224 migrantes al país

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la ONU, desde la reanudación del programa “Quédate en México”, han llegado 224 migrantes al territorio mexicano.

Además, dicha fuente afirmó que dos hombres de nacionalidad colombiana con citas en los juzgados estadounidenses, fueron enviados el miércoles a la ciudad mexicana Tijuana, en la frontera con California, como parte de la extensión de dicho esquema a esta otra ciudad.

Ante esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha cuestionado el reinicio del programa “Quédate en México”, advirtiendo que los migrantes enfrentan el riesgo de secuestro, violación y extorsión en las peligrosas ciudades fronterizas de México.

Sin embargo, antes del relanzamiento del MPP, directivos de casas de migrantes en la frontera entre México y EU pidieron apoyo para recibir a más personas, bajo el argumento de que actualmente los albergues en la zona se encuentran saturados.

En cuanto a Adriana Espinoza, subsecretaria de Asuntos Migratorios de Baja California, donde se encuentra Tijuana, dijo que la reciente llegada de miles de migrantes haitianos a la región obligó a las autoridades a abrir más refugios.

