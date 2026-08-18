SUBE el precio del dólar frente al peso: Así cotiza hoy 18 de agosto 2026

El precio del dólar estadounidense presenta cambios para este viernes, donde queda fuera de los 18 pesos desde principios del mes. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy 18 de agosto 2026.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.06 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 18 de agosto 2026.

Durante los últimos siete días, el dólar estadounidense experimentó una baja del 0,92%, al tiempo que su balance anual refleja un retroceso del 7,88%.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el tercer martes del octavo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 18 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 18 de agosto 2026 en 64 mil 855 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.45% en comparación con su último cierre. Suma su tercer aumento consecutivo de la semana.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 105 mil 587 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 18 de agosto 2026?

El precio del petróleo sube ligeramente este martes, registrando ganancias por tercera sesión consecutiva, a medida que se desvanecían las perspectivas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán anunciara que adoptaría una postura más ofensiva y Washington descartara extender el acuerdo de alto el fuego.

Los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense disminuyeron ligeramente el martes, aunque los rendimientos a largo plazo se mantuvieron cerca de máximos de varios años después de que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzara un nivel no visto desde 2007. Este cambio se produjo en un contexto de creciente preocupación por la inflación y un descenso en los mercados bursátiles, debido al temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio.