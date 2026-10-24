¡No para de SUBIR! Así quedó el precio de la gasolina para este sábado 24 de octubre 2026

¿Qué sucede con el litro de gasolina en México hoy? Para este sábado registra cambios importantes, acercándose a los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para HOY 24 de octubre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿Cuánto cuesta el litro de la gasolina en México hoy 24 de octubre?

De acuerdo con los datos consultados, este sábado los precios son los siguientes.

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.59 pesos.

Diésel por litro: 26.99 pesos.

Así amanece el precio de la gasolina en CDMX hoy

Gasolina Regular precio por litro: 23.82 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.74 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.



¿Cuál es el precio de la gasolina en EDOMEX?

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.75 pesos.

Estos son los precios de la gasolina en Jalisco HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.99 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.39 pesos.

Diésel por litro: 27.10 pesos.



¿Qué precio tiene la gasolina en Hidalgo hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.56 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.23 pesos.

Diésel por litro: 26.73 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.