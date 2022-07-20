Quidditch, deporte inspirado en “Harry Potter”, se llamará quadball

Quidditch, el deporte inspirado en el juego de los magos que se dio a conocer en los libros de la saga de "Harry Potter", se llamará: Quadball, así lo anunciaron los organismos que rigen su práctica.

El cambio de nombre se debe, en parte, a que se pretende distanciar de las opiniones de la autora de los libros de "Harry Potter", J.K. Rowling, acerca de cuestiones transgénero.

En un comunicado publicado a través de su página web, la Asociación Internacional de Quidditch (IQA por sus siglas en inglés), señaló que se unía a "US Quidditch" y a la "Major League Quidditch" (recién rebautizada como US Quadball USQ) y a la Major League Quadball, para adoptar el nuevo nombre, esto luego de que los tres organismos acordaran su decisión sobre realizar el cambio del nombre.

Announcing quadball – real-life quidditch's new name. Welcome to a new realm of sport ➡️ https://t.co/5DKvrVTEBT pic.twitter.com/6yeemox5ri — Major League Quidditch (@MLQuidditch) July 19, 2022

Quidditch se llamará "quadball" por decisión de organismos del deporte

Los organismos citaron un par de razones: Las opiniones de J.K. Rowling sobre asuntos transgénero, que han causado gran controversia, y que Warner Bros, compañía que estaba detrás de las películas de "Harry Potter", era la propietaria de la marca registrada de "quidditch", lo que limitaba la expansión del deporte.

Cabe recordar que en el año 2020, J.K. Rowling expresó su preocupación por el acceso de las mujeres transgénero a los espacios femeninos, lo que suscitó los elogios de algunos defensores de los derechos de la mujer, así como acusaciones de transfobia por parte de activistas trans, que la autora ha rechazado.

Chris Lau, presidente del Consejo de Administración de la IQA (Asociación Internacional de Quidditch), declaró que la IQA estaba "muy emocionada por unirse a la USQ y la MLQ en el cambio de nombre de nuestro deporte y por apoyar este cambio entre nuestros miembros de todo el mundo".

La funcionaria de la Asociación Internacional de Quidditch añadió que: "Confiamos en este paso y esperamos con interés todas las nuevas oportunidades que traerá el quadball. Es un momento importante en la historia de nuestro deporte".

This is an important moment in our sport's history, and I personally am thrilled to be a part of it," said Chris Lau, chair of the IQA Board of Trustees. — International Quidditch Association (@IQAsport) July 19, 2022

Quidditch cmabia de nombre en mundo real, se llamará Quadball

Cabe señalar que el nombre de "quadball", que hace referencia al número de pelotas y posiciones del deporte, se eligió a raíz de una serie de encuestas.

El quidditch, deporte introducido por primera vez en los libros de J.K. Rowling, se adaptó en se adaptó a la vida real en el 2005, con dos equipos de siete jugadores corriendo con palos de escoba entre las piernas, integrando un deporte de contacto total.

Actualmente se tiene el registro de que hay cerca de 600 equipos en 40 países que practican el quidditch.

La US Quadball y la Major League Quidditch (MLQ), serán las propietarias de la marca registrada de quadball en Estados Unidos y por ahora se espera llegar a un acuerdo de licencia para utilizar el término.

Cabe señalar que el último torneo internacional de quidditch, los Juegos Europeos 2022 de la IQA, se celebrarán entre los días 23 y 24 de julio (2022) en la ciudad irlandesa de Limerick y contará con la participación de 20 equipos de Europa, Australia y Hong Kong.