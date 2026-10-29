¿Quién era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? El hijo de Lázaro Cárdenas que fundó el PRD y buscó la Presidencia de México tres veces

La política en México está de luto al confirmarse la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien fuere Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Este miércoles 28 de octubre de 2026 se dio a conocer que el político izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció a la edad de 92 años.

Cuauhtémoc Cárdenas fundó el PRD y quiso ser presidente de México

Su nombre completo es Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano. Nació el 1 de mayo de 1934 y fue el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Es hijo del expresidente de México, Lázaron Cárdenas del Río, quien gobernó al país del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940.

Durante su carrera política, Cuauhtémoc Cárdenas fue tres veces candidato a la Presidencia de México: la primera en 1988, luego en 1994 y después en el año 2000.

El Ingeniero que terminó en la política de México

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano estudió el bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana y despúes en el D.F. (ahora Ciudad de México), estudió la carrera de ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El 2 de abril de 1963 se casó con Celeste Batel, con quien tuvo tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Con el tiempo entró a la política de México hasta ser Jefe de Gobierno. Fue en diciembre de 1976 cuando resultó electo como senador por Michoacán y en 1980 como gobernador del mismo estado durante seis años.

En la búsqueda de la Presidencia de México

En 1988 fue candidato a la Presidencia de la República por el Frente Democrático Nacional (FDN), pero perdió la elección ante Carlos Salinas de Gortari, quien fue declarado ganandor.

Un año después fundó el PRD y fue electo como presidente del partido hasta 1993, año en que fue postulado como candidato presidencial por la Alianza Democrática Nacional.

Cárdenas fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, de 1997 a 1999, al llegar al cargo por voto popular, y actualmente era presidente de la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate A.C.