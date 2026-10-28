¿Quién era “Chuy” González Peñuelas? El presunto socio del “Chapo” por el que EU ofrecía 5 millones de dólares
El narcotraficante sinaloense era buscado por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Reportes apuntan a que fue abatido.
Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy” González, era un presunto operador del narcotráfico en Sinaloa que se encontraba entre los objetivos buscados por las autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura y condena.
Su nombre volvió a ocupar los titulares luego de que se informara que habría muerto durante un enfrentamiento con elementos de seguridad en territorio sinaloense. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre era señalado por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por su participación en actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.
¿Quién era Jesús “Chuy” González Peñuelas?
Jesús González Peñuelas nació el 10 de noviembre de 1969 en Batamote, Sinaloa, de acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo identificaba como un fugitivo buscado por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, entre ellos conspiración para distribuir heroína e importarla a territorio estadounidense.
Y es que, según los reportes sobre su trayectoria criminal, González Peñuelas habría encabezado una estructura dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. También fue señalado por su presunta participación en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
¿Qué relación tenía con “El Chapo”?
El nombre de “Chuy” González Peñuelas también fue relacionado con distintas facciones del Cártel de Sinaloa.
Inicialmente habría operado para “Los Chapitos”, grupo vinculado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y posteriormente habría pasado a trabajar con “Los Mayos” o “La Mayiza”, asociado con Ismael “El Mayo” Zambada.
Sin embargo, las investigaciones y reportes también lo ubican como uno de los operadores del llamado Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.
¿Por qué Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por “Chuy” González?
La DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de González Peñuelas.
En un comunicado publicado el 17 de enero de 2024, la DEA explicó que el mexicano era buscado por presuntos delitos federales relacionados con la distribución de sustancias controladas y el tráfico de heroína.
Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque. Durante el enfrentamiento perdieron la vida dos personas, entre ellas, de acuerdo con la información disponible, Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, uno de los operadores del Cártel de Guasave; el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Como resultado del operativo, la Secretaría de Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la @FGRMexico para las investigaciones correspondientes. Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX para lograr la pacificación de Sinaloa.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026