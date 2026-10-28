¿Quién era “Chuy” González Peñuelas? El presunto socio del “Chapo” por el que EU ofrecía 5 millones de dólares

Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy” González, era un presunto operador del narcotráfico en Sinaloa que se encontraba entre los objetivos buscados por las autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura y condena.

Su nombre volvió a ocupar los titulares luego de que se informara que habría muerto durante un enfrentamiento con elementos de seguridad en territorio sinaloense. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre era señalado por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por su participación en actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.

¿Quién era Jesús “Chuy” González Peñuelas?

Jesús González Peñuelas nació el 10 de noviembre de 1969 en Batamote, Sinaloa, de acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo identificaba como un fugitivo buscado por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, entre ellos conspiración para distribuir heroína e importarla a territorio estadounidense.

Y es que, según los reportes sobre su trayectoria criminal, González Peñuelas habría encabezado una estructura dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. También fue señalado por su presunta participación en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

¿Qué relación tenía con “El Chapo”?

El nombre de “Chuy” González Peñuelas también fue relacionado con distintas facciones del Cártel de Sinaloa.

Inicialmente habría operado para “Los Chapitos”, grupo vinculado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y posteriormente habría pasado a trabajar con “Los Mayos” o “La Mayiza”, asociado con Ismael “El Mayo” Zambada.

Sin embargo, las investigaciones y reportes también lo ubican como uno de los operadores del llamado Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

¿Por qué Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por “Chuy” González?

La DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de González Peñuelas.

En un comunicado publicado el 17 de enero de 2024, la DEA explicó que el mexicano era buscado por presuntos delitos federales relacionados con la distribución de sustancias controladas y el tráfico de heroína.