¿Quién es Adrián Rubalcava? El alcalde de Cuajimalpa que busca la jefatura de Gobierno de la CDMX

El pasado miércoles fue el único día en el que los aspirantes a candidato por la jefatura de Gobierno de la CDMX con Va por México se registren en el proceso interno. Uno de los tres que se registró fue el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava.

“El PRI está constituyendo un esquema de unidad de integración, de un proyecto donde estamos construyendo todos (...). Aquí entrego todos mis documentos y hago formal mi interés para gobernar la Ciudad de México y que el PRI vuelva a gobernar bien la Ciudad de México”, fueron sus palabras cuando se registró en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Quién es Adrián Rubalcava y de qué partido es?

Adrián Rubalcava aspira a convertirse en el primer militante del tricolor en gobernar la CDMX. Nació el 29 de enero de 1977, por lo que el próximo enero estaría cumpliendo 47 años. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac del Norte y también tiene una Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); está afiliado desde el 1 de septiembre de 2012 al PRI.

"Las y los priistas conocemos muy bien a Adrián y sabemos que es un destacado miembro del partido, trabajador, con resultados probados, comprometido con la ciudadanía y con las credenciales necesarias para encabezar esta candidatura", redactó el tricolor a través de su cuenta de Twitter.

Con mucho orgullo recibimos a @AdrianRubalcava, quien vino a su casa, el PRI Nacional, a registrarse como aspirante a la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el proceso interno del frente amplio.



Las y los priistas conocemos muy bien a Adrián y sabemos que es… pic.twitter.com/pC9xzFMfI9 — PRI (@PRI_Nacional) November 15, 2023

Asimismo, cuenta con diplomados en Pena de Muerte o Derecho a la vida y Administración Pública; uno más en Seguridad Pública, impartido por el FBI. Cuenta con dos Doctorados "Honoris Causa", el primero por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y el segundo por la Universidad Nacional Amigos de México.

¿Qué cargos públicos ha tenido Adrián Rubalcava?

Estos son algunos de los cargos públicos que ha tenido:

⦁ Director de Gobierno en la Delegación Álvaro Obregón de 2003 a 2005.

⦁ Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuajimalpa de 2006 a 2009.

⦁ Director General de Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico en 2009.

⦁ Subsecretario de Desarrollo Económico en 2010.

⦁ Jefe delegacional de Cuajimalpa de 2012 a 2015.

⦁ Secretario General de la Federación Nacional de Municipios de 2012 a 2015.

⦁ Diputado local por el Distrito XX del Grupo Parlamentario del PRI de 2015 a 2018.

⦁ Alcalde en Cuajimalpa de 2018 a la fecha (en dos periodos).