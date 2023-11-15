Este miércoles 15 de noviembre, el Frente Amplio por México de la Ciudad de México (CDMX), abrió el registro para los aspirantes a ser candidato o candidata para la jefatura de Gobierno de la capital.

Adrián Rubalcava busca ser precandidato del PRI; presenta documentación

El alcalde Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, presentó su documentación para convertirse en precandidato del PRI a la alcaldía de Cuajimalpa. Ahí apostó por la unidad del partido y regresó la fiesta del tricolor.

“El PRI está constituyendo un esquema de unidad de integración de un proyecto donde estamos construyendo todos (...)( Aquí entrego todos mis documentos y hago formal mi interés para gobernar la Ciudad de México y que el PRI vuelva a gobernar bien la Ciudad de México”

Luis Cházaro se registra para buscar la candidatura a Jefe de Gobierno de CDMX en 2024

Luis Espinosa Cházaro, coordinador del sol azteca en la Cámara de Diputados, también buscará la candidatura. Fue el primero en realizar su registro en la sede nacional del PRD. Ahí estuvo acompañado por el priista Adrián Rubalcava quien también aspira a ese cargo. Cházaro pidió al PRI, PAN y PRD que no haya dedazos, ni cargadas en la definición del abanderado.

“Unidad en la coalición va por México, es lo que hoy se requiere, unidad en la libertad, unidad en la democracia, unidad no la imposición. Queremos que las mujeres, que los hombres, que la diversidad pueda expresar quién quiere que encabece esta coalición”, señaló.

. @LuisChazaroMX se registra como precandidato del @PRDMexico a la jefatura de gobierno de Ciudad de México. pic.twitter.com/QMGfDtbgqZ — Irving (@IrvingPineda) November 15, 2023

¿Cómo definirá Va por México a su candidato a Jefe de Gobierno en las elecciones 2024 en CDMX?

Será este 15 de noviembre el día único para que los aspirantes del PRI, PAN y PRD se registren en el proceso interno, mientras que, dos días después, darán a conocer los nombres de quienes pasan a la siguiente ronda, los cuales serán uno de cada partido.

Posteriormente, el 18 de noviembre, se realizarán cuatro foros donde los aspirantes presentarán sus propuestas sobre la CDMX y, durante este periodo, podrán realizar precampañas por la ciudad. Finalmente, el 3 de enero, Va por México dará a conocer quién será la candidata o candidato que competirá por el mayor cargo de la capital.

Santiago Taboada se registra como precandidato para la Jefatura de Gobierno

El alcalde de la alcaldía Benito Juárez se registró como precandidato para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en redes sociales compartió que se encuentra emocionado por el compromiso que conlleva dicho reto

"Vamos rumbo al registro como precandidato para la Jefatura de Gobierno. Siento una gran emoción y un gran compromiso por estar un paso más cerca de darle a la #CDMX la calidad de vida que se merece".

Vamos rumbo al registro como precandidato para la Jefatura de Gobierno. Siento una gran emoción y un gran compromiso por estar un paso más cerca de darle a la #CDMX la calidad de vida que se merece. #ElCambioQueQueremos pic.twitter.com/RxRoo8PEki — Santiago Taboada (@STaboadaMx) November 15, 2023

¿Quiénes son los aspirantes a Jefe de Gobierno CDMX 2024?

Estos son los nombres de aquellos que aseguraron que se registrarán para el proceso:



Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, se registrará por parte del blanquiazul como aspirante a candidato por la CDMX.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, confirmó que se registrará en el proceso interno.

Mariana Moguel

Cynthia López Castro, diputada federal del tricolor, se registrará en el proceso.

Luis Espinosa Cházaro, coordinador del sol azteca en la Cámara de Diputados, también buscará la candidatura, por lo que se prevé que se registre este miércoles a las 10:00 horas en la sede nacional del PRD.

¿Quién quedó como candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de CDMX para 2024?

Fue el pasado viernes 10 de noviembre cuando Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer quién sería la candidata a la jefatura de Gobierno de la capital. Aunque Omar García Harfuch fue quien quedó arriba en las encuestas internas, por la regla de paridad de género, quedó electa Clara Brugada Molina, exalcaldesa de Iztapalapa.