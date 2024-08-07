Notas
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¡Una más! TEPJF confirma que Xóchitl Gálvez incurrió en calumnia durante debate presidencial
En la sesión pública, la magistrada Mónica Soto determinó que la expresión hecha por Xóchitl Gálvez fue calumniosa; causó controversia en el lugar.
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¿Lo sabías? Conoce el monto que pagará Xóchitl Gálvez por llamar "narcocandidata" a Sheinbaum
La excandidata presidencial en las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez tendrá que pagar una fuerte multa por las declaraciones hechas contra Sheinbaum.
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Tribunal Electoral confirma multa a Xóchitl Gálvez por usar logo del INE, ¿de cuánto es?
La excandidata presidencial deberá pagar una fuerte multa, al igual que los partidos que integran la coalición, pero ¿de cuánto es? Esto dijo el Tribunal.
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¿Quién es Xóchitl Gálvez, candidata de PAN, PRI y PRD en las elecciones presidenciales 2024 en México?
Antes de ser candidata en las elecciones presidenciales de México, Xóchitl Gálvez dijo que vendió gelatinas, fundó una empresa y defendió a los pueblos indígenas.
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¿Quién es Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX por el FAM?
Santiago Taboada es el candidato por parte del Frente Amplio por México para la jefatura de Gobierno de la CDMX; se enfrentará a Clara Brugada Molina.
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Cadena de cafeterías se deslinda de propaganda política de Xóchitl Gálvez
Con el objetivo de deslindarse de cualquier relación política, una popular cadena de restaurantes dejó en claro que no forma parte de la propaganda política de Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones de 2024.