¿Quién es Edy Smol y por qué retó a Xóchitl Gálvez a un debate?

Edgar Smolensky, mejor conocido como Edy Smol, retó a un debate público con medios de comunicación a la aspirante a candidata presidencial de Va por México, Xóchitl Gálvez. Su discusión que comenzó desde el pasado mes de marzo, por lo que es importante saber las razones.

¿Por qué Edy Smol retó a Xóchitl Gálvez a un debate?

La historia entre Edy Smol y Xóchitl Gálvez comenzó desde el pasado mes de marzo, cuando la senadora con licencia compartió a través de su cuenta de Twitter un video; ante esto, el "gurú de la moda" dio a conocer su postura política al lanzar críticas en contra de la panista.

"Uds se dedican como oposición más a estar en una guerra de politiquería, que en hacer honor a su encargo de servir al pueblo", fueron algunas de las palabras de Smol; sin embargo, la servidora no se quedó callada y se defendió: "Más que una oposición, soy una mujer con posiciones claras en los temas que me especializo. El día que gustes, nos vamos por un café", contestó.

El tema no quedó ahí, pues el aficionado a la moda destacó que la senadora se quiso colgar de él y que no le convenía debatir, pues sabe que "sería devastador" y que, además, se lo advirtieron en su equipo de campaña.

Cabe destacar que hasta el momento Xóchitl Gálvez no ha emitido alguna postura o fijado fecha para el debate que le propuso Edy Smol.

A ver si deja de esconderse y le pone fecha; hora , lugar al debate público con medios , aquí la esperamos @XochitlGalvez , usted dijo que @lopezobrador_ le tenía miedo, pues yo a usted le demuestro que mientas no acepte su propia invitación a un café ☕️ la que me tiene miedo es… https://t.co/RxPCSxjXRo pic.twitter.com/VPjgVawB2B — 💭EDYSMOL (@EdySmol) July 18, 2023

¿Por qué es famoso Edy Smol, el ‘gurú de la moda’?

Edy Smol es conocido como el "gurú de la moda", nació en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1875, practica la religión judía, que viene desde su familia. Es uno de los fashionistas más destacados de la cultura mexicana y desde joven compartió su gusto por la moda y las pasarelas, por lo que estudió mercadotecnia enfocada en publicidad y medios masivos.

Además de eso, ha demostrado su postura política, pues en varias ocasiones ha defendido a la autodenominada Cuarta Transformación, como fue el caso del lema "abrazos, no balazos" del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).