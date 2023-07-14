Xóchitl Gálvez reta a AMLO a demostrar contratos de sus empresas

Xóchitl Gálvez, aspirante al cargo de Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) después de que este afirmara que tiene contratos con el gobierno por mil 400 millones de pesos.

"Presidente López Obrador lo reto a demostrar lo que dice. Es mentira que en nueve años mis empresas hayan obtenido contratos con el gobierno por 1,400 mdp. Si lo demuestra, renuncio a mi aspiración de encabezar el Frente Amplio Por México, si no, usted renuncia a la presidencia. ¿Le entra o se raja?", compartió Xóchitl Gálvez a través de su cuenta de Twitter.

El Presidente se saca de onda con los trabajos y negocios formales porque jamás ha visto uno.



Lo suyo son los sobres amarillos.#XóchitlVa pic.twitter.com/1URBSC0Ngw — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 12, 2023

Fue durante la conferencia matutina del presidente López Obrador que este pidió a Claudio X. González que realice la investigación a la aspirante a candidata, pues, de acuerdo con información que aseveró tener, en nueve años, las empresas de la panista recibieron, por parte del gobierno, cerca de mil 400 millones de pesos.

El presidente confirmó que el gobierno Federal tiene contratos con las empresas de Xóchitl Gálvez; sin embargo, no buscará quitarlos, ya que “no hace falta”.

AMLO afirmó que seguirá hablando del bloque opositor

Tras las medidas cautelares dictadas por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el presidente dejara de hablar sobre temas político-electorales en sus conferencias matutinas, el presidente AMLO aseveró que seguirá hablando del bloque conservador y acusó que se trataba de censura.

“Voy a estar hablando del bloque conservador que tienen sus candidatos y de los medios que están en bloque conservador”, dijo el mandatario este viernes 14 de julio.

La Comisión de Quejas del INE resolvió dos solicitudes interpuestas por Xóchitl Gálvez y el PRD, quienes acusaron al jefe del Ejecutivo uso indebido de recursos públicos y de la violación de los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad al hablar del proceso rumbo a las elecciones 2024.

AMLO le entra al reto de Xóchitl Gálvez y comparte información sobre contratos

Minutos después de que la aspirante a candidata lanzara el reto, el presidente López Obrador le contestó a través de un tuit: "Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente".

Aquí los documentos pic.twitter.com/aOenX3tlJA — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) July 14, 2023

Xóchitl Gálvez afirma que AMLO violó la ley al compartir documentos

Posteriormente, Gálvez dio cuatro puntos por los que López Obrador habría hecho un "perro oso", entre ellos, porque dejó en evidencia que "está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración". Asimismo, dijo que había violado una serie de leyes y por ello, procederá legalmente con él.