¿Cuánto tiempo le queda al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en el cargo?

La contienda electoral de Coahuila y Edomex 2023 terminó; sin embargo, esto significó el preámbulo para iniciar las elecciones 2024, un año vital para la República Mexicana pues se decidirá al sucesor del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y también a los mandatarios de nueve entidades, entre estas al nuevo gobernador de Jalisco.

Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, son los estados que definirán el rumbo del país para los próximos seis años; uno de estos representa el tercer padrón electoral más grande a nivel nacional.

¿Cuánto tiempo le queda a Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco?

En 2018, Enrique Alfaro se convirtió en el gobernador de Jalisco tras obtener 44 mil votos más que su contrincante Aristóteles Sandoval, en aquel momento, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) logró afianzarse como el elegido de la entidad con un total de un millón 354 mil votos.

Tras un proceso de seis años cederá su puesto en unas elecciones en las que se espera una amplia participación ciudadana, que incluso podría superar a las realizadas en 2018 con el 58.47%, según informó el Instituto Nacional Electoral (INE); el Gobernador de Jalisco acabaría su mandato de manera oficial el 5 de diciembre de 2024.

¿Quién fue el primer gobernador de Jalisco?

Para conocer al primer gobernador de Jalisco es importante remontarse al 4 de enero de 1783, cuando nació Prisciliano Sánchez Padilla,un hombre que basó su vida en la política, y desde temprana edad incursionó en los negocios, fue notario y asesor jurídico; sin embargo, en 1822 asumió el cargo de representante del Congreso Nacional, mismo que le otorgó la facultad de firmar el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, promulgada en enero de 1824.

El 24 de enero de 1825, Prisciliano Sánchez Padilla, se convirtió en el primer gobernador de Jalisco, lamentablemente su mandato no duró mucho tiempo, pues un año después murió.

Para recuperar nuestra memoria histórica y honrar a quienes nos hicieron tierra de grandeza, hoy recordamos a Prisciliano Sánchez, fundador de nuestro estado.



Descubre cómo se hizo su escultura que ahora se encuentra en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres: pic.twitter.com/3RQiIIA9GX — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 19, 2023

¿Dónde está la residencia oficial del gobernador de Jalisco?

A nivel nacional e internacional es común que cada gobernador tenga una residencia oficial, y para el caso de Enrique Alfaro, actual titular de la entidad jalisciense, no es la excepción, pues, su guarida es la Casa Jalisco, ubicada en la avenida Manuel Acuña 2624, Circunvalación Vallarta; es considerada una de las más bonitas e importantes de la República Mexicana, pues en ese lugar se toman las decisiones más importantes para los habitantes de la entidad.