“Felicidades a la gente": AMLO reconoce a Delfina Gómez y Manolo Jiménez tras elecciones 2023

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este felicitó a la morenista y líder en los resultados del PREP y conteo rápido en las elecciones Edomex 2023, Delfina Gómez.

"Felicitar a la gente que participó ayer en Coahuila y Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente, dos gubernaturas, no hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse (..)".

En los dos casos, precisó AMLO, que los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos: "Lo hizo la candidata del PRI y el PAN en el Estado de México y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena".

"Felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manolo Jiménez en Coahuila como gobernador y la maestra Delfina", señaló AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se comunicará en breve con Delfina Gómez y Manolo Jiménez, virtuales ganadores de elecciones para renovar gubernaturas de #Edomex y #Coahuila pic.twitter.com/huUkH5Wfbz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

AMLO hablará con Delfina Gómez y Manolo Jiménez

A pesar de la diferencia de partidos, el presidente AMLO señaló que buscaría hablar con ambos virtuales ganadores para expresar su apoyo, pues explicó que es su obligación el trabajar juntos.

AMLO reconoce que Delfina Gómez es una mujer “incorruptible”. Además de que se mostró seguro de que la candidata morenista ayudará a seguir con los proyectos de Edomex.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió a Delfina Gómez y Manolo Jimenez no olvidarse de lo que prometieron a ciudadanos pic.twitter.com/IwRdCyZYoT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Delfina se posiciona como virtual ganadora de la gubernatura de Edomex

De acuerdo con el PREP, hasta las 09:15 horas de este lunes 5 de junio, la candidata Alejandra del Moral obtiene 44.33% de los votos, mientras que la morenista Delfina Gómez 52.66%, lo cual indicaría una ventaja.



Actas capturadas: 20,351 de 20,442 (99.5548%).

de 20,442 (99.5548%). Participación ciudadana: 49.8670%

Cabe recordar que incluso la candidata por la coalición PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Alejandra del Moral, reconoció el triunfo de Delfina Gómez a través de una conferencia de prensa: “Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México”, indicó.

De igual manera, el actual gobernador priista, Alfredo del Mazo Maza, felicitó a la maestra originaria de Texcoco.