¿Quién es el Hijo de Fishman y por qué se hizo viral su foto detenido?

El Hijo de Fishman fue detenido tras un incidente ocurrido durante una función de lucha libre en Mineral de la Reforma, Hidalgo, donde murió el referí Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho. De acuerdo con los reportes preliminares, el luchador habría atacado al réferi durante la función estelar realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio con un mortal martinete; ante esta situación, las autoridades ya investigan lo ocurrido para determinar cómo sucedieron los hechos y si existe alguna responsabilidad.

El caso tomó relevancia por la fotografía del luchador después de su detención, donde se le observa sonriendo, pero detrás de esa imagen existe una historia ligada a uno de los personajes más reconocidos de la lucha libre mexicana: Fishman, su padre.

El Hijo de Fishman: una carrera que comenzó con otro personaje

El Hijo de Fishman nació el 14 de diciembre de 1989 y construyó su carrera sobre los cuadriláteros bajo una identidad que con el tiempo quedó vinculada

La relación de El Hijo de Fishman con la lucha libre comenzó desde su infancia, cuando acompañaba a su padre a las arenas y lo ayudaba a cargar sus pertenencias. Ese acercamiento temprano le permitió conocer el ambiente que años después se convertiría en su profesión; sin embargo, abrirse camino en los cuadriláteros también implicó desarrollar una trayectoria propia.

Antes de consolidarse como El Hijo de Fishman, luchó bajo el nombre de Spartacus y tuvo un personaje que describió como medieval: su carrera profesional comenzó en 2008.

Con el paso de los años, el luchador participó en funciones del circuito independiente y se presentó en distintas promociones, entre ellas IWRG, The Crash y LM52; en ese recorrido fue construyendo su presencia dentro de la lucha libre, un ámbito en el que el nombre de su padre ya tenía reconocimiento entre los aficionados.

Su carrera también quedó marcada por los campeonatos y las luchas de apuestas, enfrentamientos en los que los luchadores ponen en juego elementos como la máscara o la cabellera. Entre los logros que se le atribuyen están títulos de la Continental Wrestling Federation (CWF), el Campeonato Iberoamericano de España y un cinturón relacionado con Furia de Titanes.

A estos resultados se suman victorias en combates de apuestas: los registros sobre su trayectoria señalan que obtuvo las máscaras de Cuchillo Jr. y Scrash, además de la cabellera de Éxtasis.

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🚨😵🤼!#TRAGEDIA EN LAS LUCHAS! #Murió en el ring el réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, durante la #lucha estelar en la que participaba el #luchador conocido como Hijo del “#Fishman” quien aparentemente le aplicó una maniobra conocido como “martinete” lo que provocó que el “Búho” se desplomará y perdiera la vida. El deportista identificado como José Ángel N.L. fue detenido en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma #Hidalgo, se mantiene bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo por el delito de homicidio culposo. @AztecaNoticias @Azteca_Hidalgo @adnnoticiasmx — Leonardo Herrera (@herreleo) October 8, 2026

¿Quién fue Fishman, el padre del luchador?

Fishman, cuyo nombre real era José Ángel Nájera Sánchez, fue una figura reconocida de la lucha libre mexicana y también fue conocido como El Veneno Verde.

Nació el 6 de enero de 1951 en Torreón, Coahuila, y murió el 8 de abril de 2017; su trayectoria profesional abarcó varias décadas y pasó por distintas empresas de lucha libre, mientras que entre sus logros aparecen campeonatos nacionales y mundiales, además de importantes victorias en combates de máscara.

Fotografía de detención causa indignación en redes sociales

La fotografía de El Hijo de Fishman tomó relevancia en redes sociales tras darse a conocer su detención por el caso relacionado con la muerte del referí Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho.

En la imagen, el luchador aparece sonriente mientras permanece frente a un emblema de seguridad pública, un gesto que provocó reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron la aparente falta de sensibilidad ante la gravedad de lo ocurrido; sin embargo, la expresión no permite determinar por sí sola qué pensaba o sentía el luchador frente a los hechos, que continúan bajo investigación.

Tras el fallecimiento del referí, el luchador identificado como José Ángel N. L. habría sido detenido y puesto a disposición de las autoridades.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una investigación y, de manera preliminar, el caso es analizado bajo la posible figura de homicidio culposo.