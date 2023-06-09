En Morena ya comenzó la competencia para elegir candidato presidencial de la coalición "Juntos Hacemos Historia" y uno de los aliados del PT, Gerardo Fernández Noroña, entró a la competencia con las corcholatas, pero, ¿quién es él?

Después de que Gerardo Fernández Noroña reclamó exclusión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Morena, Mario Delgado, invitó al diputado federal del Partido del Trabajo (PT) a asistir al Consejo Nacional de Morena, donde el próximo domingo se definirá el proceso para seleccionar al candidato de la presidencia del 2024.

¿Quién es Gerardo Fernández Noroña? Uno de los aspirantes a la silla presidencial

El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña afirma que está listo para suceder a AMLO en la silla presidencial y solicitó este jueves 8 de junio su licencia para separarse de su cargo, esto para poder participar en la encuesta interna para designar al o la candidata que irá por la silla presidencial en las elecciones 2024 y ser respaldado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¿Quién es Gerardo Fernández Noroña?

Su nombre completo es José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1960. Es sociólogo egresado de la Universidad Metropolitana de Azcapotzalco.

“Voy a buscar ser el relevo del compañero presidente. Haré todo mi esfuerzo para lograr este objetivo en unidad del movimiento" afirma el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) originario del Distrito Federal. Fernández Noroña nació el 19 de marzo de 1960, es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y ha sido conocido por polémica pero amplia trayectoria en el activismo.

En 1988, Gerardo Fernández Noroña incursionó en la política mexicana como diputado federal por el Partido Mexicano Socialista y se unió al Frente Democrático Nacional (DFN), antes de que se convirtiera en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido del cual fue miembro fundador.

Fue diputado federal en la LXI Legislatura y desde el 2018 es diputado federal por el PT en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, pero el 27 de noviembre de 2008 renunció formalmente a su militancia en el PRD.

En el 2016 decidió postularse como candidato a la presidencia de la República, sin embargo, al año siguiente decidió declinar. Noroña hizo pública su intención de participar en las Elecciones Presidenciales del 2018 como candidato independiente de izquierda, realizando recorridos por el país; sin embargo, en 2017 declinó su candidatura en favor del ahora presidente López Obrador.

¿Qué estudió Gerardo Fernández Noroña?

Fernández Noroña es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco (UAM-A), y tiene una amplia trayectoria en el activismo.

¿Cuál es la relación entre Gerardo Fernández Noroña y AMLO?

Fernández Noroña ha tenido una relación cercana con el mandatario de México, AMLO, pues ambos son considerados políticos de izquierda. Fue fundador del sol azteca y hoy es parte del PT; además, se define como "un hombre sin ataduras".

"Con el fin de no dividir a los votantes": Noroña ha expuesto que en diversas ocasiones ha preferido declinar a sus aspiraciones por un cargo público para no afectar a López Obrador y los candidatos que él apoya, como lo fue en el 2017.

En ese mismo año, López Obrador y Noroña coincidieron nuevamente en la primera campaña de Delfina Gómez a la gubernatura del Edomex y aunque este último anunció públicamente su apoyo a Morena, se mantuvo en las filas del PT, tal y como hasta ahora.

Desde 2019, Noroña empezó a señalar que buscaba luchar por la presidencia de México en el 2024. Y ahora afirma que ya está entre los primeros cuatro aspirantes a la encuesta interna por la contienda de "Juntos Hacemos Historia".