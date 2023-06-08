Fernández Noroña pide licencia para participar en encuesta interna de Morena para elecciones 2024

El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña solicitó este jueves 8 de junio su licencia para separase de su cargo, esto para poder participar en la encuesta interna para designar al o la candidata que irá por la silla presidencial en las elecciones 2024 y ser respaldado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Después de haber sido invitado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a la reunión del próximo domingo en el Consejo Nacional de Morena, Noroña se consideró como una de las posibles corcholatas rumbo a las presidenciales del 2024.

Mario Delgado respalda a Fernández Noroña como candidato presidencial

Después de que Gerardo Fernández Noroña reclamó exclusión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Morena, Mario Delgado, invitó al diputado federal del Partido del Trabajo (PT) a asistir al Consejo Nacional de Morena donde el próximo domingo se definirá el proceso para seleccionar al candidato presidencial.

Ante el requisito del partido guinda hacía sus corcholatas para que renuncien a su cargo, Noroña es ahora el tercer funcionario que solicitará licencia para ser considerado como candidato presidencial en la encuesta interna de Morena, esto después de que el senador Manuel Velasco y el excanciller Marcelo Ebrard dejarán su puesto.

Cafecito con el compañero @fernandeznorona para invitarlo a nuestro Consejo Nacional este domingo donde estableceremos la ruta para el 2024. Nuestro reconocimiento y cariño a Noroña por su contribución al movimiento. pic.twitter.com/moB430GVSz — Mario Delgado (@mario_delgado) June 7, 2023

Gerardo Noroña se separará de su cargo para contender por la presidencia en las elecciones 2024

Por medio de redes sociales el diputado federal del PT, anunció que será a partir del jueves 15 de junio cuando solicite licencia por tiempo indefinido al Congreso de la Unión, esto con el objetivo de buscar la candidatura de Morena y ser considerado como precandidato rumbos las elecciones presidenciales del 2024.