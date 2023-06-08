AMLO niega excluir a Fernández Noroña de las corcholatas: “Lo resolverá el consejo”

Tras las elecciones estatales del Estado de México y Coahuila, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) comenzó a perfilar la ruta que tomarán rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, por lo que el primer paso es definir a su candidato, quien tomará la batuta de la "Cuarta Transformación" para buscar relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre las denominadas "corcholatas" de la coalición que comanda el partido guinda, quien reclamó sentirse excluido es el diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, por lo que el titular del Ejecutivo Federal aprovechó la conferencia matutina de este jueves 8 de junio para aclarar la situación.

"Últimamente estaba escuchando que Fernández Noroña, que decía que no era tomado en cuenta", comenzó a explicar López Obrador durante su opinión sobre los posibles candidatos de Morena a la presidencia, por lo que fue claro sobre su posibilidad de participar en la contienda: "Es un proceso que no va a excluirlo".

Si su partido lo postula, no se excluye, lo que pasa que todavía no se definen las reglas, eso lo va a resolver el consejo AMLO sobre Fernández Noroña

¿AMLO pronunció mal el apellido de Fernández Noroña?

Tras la participación de AMLO respecto a las posibilidades de Fernández Noroña para participar en la contienda interna de la "Cuarta Transformación" para definir al candidato presidencial, se creó polémica en redes sociales por cómo pronunció el apellido del diputado, al mencionar "Loroña".

Esto fue mencionado por el propio miembro del PT, quien en redes sociales aseguró que no fue intencional el pronunciamiento, ya que "tiene problemas de dicción" y que "tampoco pronuncia bien el apellido de Claudia, ni en el de Marcelo", por lo que zanjó el tema.

No se hace el chistoso, tiene problemas de dicción. https://t.co/iyQkPQ26B6 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 8, 2023

AMLO habló sobre las precandidaturas de Marcelo Ebrard y Adán Augusto

Luego de que Marcelo Ebrard confirmara su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), AMLO explicó que tendrá que realizar cambios en su gabinete para el último periodo de su mandato, pues también se unirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dos personajes a los que se refirió durante esta mañana.

Por un lado, el mandatario mencionó que no hay ningún tipo de queja con la gestión de Ebrard en cuestiones diplomáticas, en especial con Estados Unidos, por lo que respaldó su decisión de participar en el proceso; mientras que a Adán Augusto lo catalogó como "un hermano" debido a la cercanía con su familia.

En cualquier caso, AMLO aseguró estar muy contento por la participación de toda su gente cercana en el proceso, debido a que quien sea "va a garantizar la continuidad con cambio".