Javier Milei consiguió poco más de una tercera parte de los votos en las elecciones primarias en Argentina en agosto pasado, con poco más del 30% de los votos. Ahora se medirá a Sergio Massa en el balotaje en noviembre próximo. Sin embargo, ¿de dónde proviene este personaje?

Javier Gerardo Milei es un economista postulado por el partido La Libertad Avanza. Surgió como un comentarista económico en programas de televisión.

El economista Javier Milei tiene propuestas controversiales de llegar a la presidencia de Argentina. |Reuters.

¿Quién es Milei?

Milei tiene 52 años de edad y ha señalado que de llegar a la Casa Rosada, la residencia presidencial argentina, su hermana Karina será la primera dama de la nación sudamericana.

El candidato vive con cinco perros mastín inglés que pesan 100 kilogramos cada uno y cuatro de ellos tienen nombres de figuras de la economía: Milton (Friedman), Murray (Rothbard), Robert y Lucas (ambos por el nobel estadounidense Robert Lucas).

¿Qué defiende Javier Milei?

Javier Milei dice ser un personaje libertario y tiene propuestas como eliminar el Banco Central de Argentina, dolarizar la economía, así como eliminar ministerios del gobierno y privatizar empresas estatales.

Por su parte, Carlos Rodríguez, asesor del candidato presidencia y viceministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) refirió que dolarizar la economía en corto plazo como el próximo año es “imposible” y aseveró que la eliminación del banco Central sólo forma parte de “un eslogan de campaña”.

Sin embargo, estas no son las únicas propuestas controversiales que tiene el comentarista de televisión, ya que también se ha manifestado a favor de permitir la venta de armas en dicho país, así como la comercialización de órganos humanos.

“¿Por qué todo lo tiene que regular el Estado? Mi primera propiedad es mi cuerpo”, refirió el economista, en declaraciones recogidas por la CNN.

“Liberal” que se opone a los derechos de la mujer

Javier Milei también ha dado de qué habar por sus posiciones respecto a la legalización del aborto, la educación pública y la educación sobre género, a lo que llama “marxismo cultural”. Afirmó que si de él dependiera, “cerraría el ministerio de la Mujer”.

También aseveró que eliminará la obligatoriedad de la educación y en su lugar implementará un sistema de “vouchers”, en el cual los padres recibirán un vale para que los niños estudien en el colegio que deseen.

Otra de sus propuestas es eliminar los ministerios de Salud, educación y desarrollo social, para fusionarlo en uno solo llamado “Capital Humano”. Las elecciones definitorias en Argentina serán el 22 de octubre de 2023.

