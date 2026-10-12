¿Pagar por agredir a un obispo? Lilly Téllez exige que la FGR investigue a youtuber

¿Ponerle precio a la vida de un obispo y encontrar quién esté dispuesto a cobrarlo? Esa es la gravedad de las presuntas amenazas denunciadas por la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar de inmediato al youtuber identificado como José Lápiz, señalado por presuntamente ofrecer 40 mil pesos a cambio de asesinar al obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora pidió que el caso no quede en declaraciones ni en una denuncia pública sin consecuencias. Su exigencia fue dirigida a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, para que abra una investigación, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que se pronuncie sobre las amenazas y se garantice la seguridad de los religiosos señalados.

Téllez advirtió que la situación sería todavía más preocupante porque, según relató, algunas personas habrían respondido a la presunta oferta asegurando que estaban dispuestas a cometer el asesinato a cambio de la recompensa.

“Es una amenaza sumamente grave”, sostuvo la senadora al pedir a sus compañeros respaldar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Lilly Téllez exige a la FGR actuar ante presunta recompensa por asesinato

La panista no se limitó a expresar preocupación por lo ocurrido: pidió que las autoridades federales intervengan de inmediato para esclarecer los hechos y determinar si existen personas dispuestas a llevar las amenazas a la práctica.

En su intervención, Téllez cuestionó qué esperan Ernestina Godoy y Rosa Icela Rodríguez para pronunciarse e impulsar las investigaciones correspondientes. La legisladora sostuvo que la denuncia no involucra únicamente al obispo Juan Espinoza, pues también mencionó presuntas amenazas contra Francisco Javier Acero.

La gravedad del señalamiento radica en la supuesta oferta económica para cometer un homicidio y en las respuestas que, de acuerdo con la senadora, habrían manifestado disposición para aceptarla. Si estos hechos se acreditan, las autoridades deberán determinar las responsabilidades y actuar conforme a la ley.

Por ahora, corresponde a la FGR esclarecer el origen de las amenazas, verificar la existencia de la presunta recompensa y establecer si hubo personas que aceptaron participar en un posible ataque.

La senadora Lilly Téllez exigió a FGR investigar al youtuber José Lápiz por ofrecer dinero a cambio de agredir al obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza. También pidió a las autoridades garantizar la seguridad del prelado y de otros integrantes de la Iglesia católica https://t.co/jL9RQKt4SO — Angel Gallegos (@gallegoso) October 12, 2026

Téllez acusa a Morena de alimentar la confrontación con la Iglesia

La senadora también convirtió el caso en un nuevo frente de confrontación política al acusar a Morena de fomentar un clima de hostilidad contra la Iglesia católica.

Durante su discurso, vinculó sus señalamientos con el discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador hacia la institución religiosa y recordó los asesinatos de sacerdotes ocurridos en México para cuestionar la situación de seguridad que enfrenta el clero.

Las acusaciones provocaron una respuesta de legisladoras de Morena, en un intercambio que trasladó la denuncia al terreno de la confrontación partidista.