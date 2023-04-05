¿Quién es Lenin Pérez Rivera, candidato a la gubernatura de Coahuila en elecciones 2023?

Uno de los candidatos a la gubernatura para las elecciones 2023 en Coahuila es Lenin Pérez Rivera, quien competirá por la entidad con otros tres aspirantes. Ante esto, es importante saber quién es y cuáles son algunas de sus propuestas iniciales para el estado.

Lenin Pérez Rivera irá por la gubernatura en el estado para las elecciones 2023 con la alianza Salvemos Coahuila, conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

¡Arrancan las campañas en #Coahuila!



Será una de las dos entidades que elegirán nuevo gobernador en las #Elecciones2023



¿Quiénes son los candidatos?🧐



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¿Quién es Lenin Pérez Rivera?

El candidato a la gubernatura de Coahuila es Ingeniero Civil y Maestro en Ciencias con la especialidad en Investigación de Operaciones por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Noroeste y maestro en Marketing Político.

Lenin Pérez Rivera fundó en 2003 el partido de la Unidad Democrática de Coahuila y ha sido diputado local en dos ocasiones, la primera de 2003 a 2005 y de 2012 a 2014. En 2018 fue electo como diputado federal por parte del Partido Acción Nacional; sin embargo, renunció después para sumarse a la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En 2021 concluyó el periodo legislativo y regresó a Coahuila para comenzar a planificar, junto al UDC, la contienda para las elecciones 2023. Se registró formalmente como candidato el pasado domingo 26 de marzo.

Lenin Pérez Rivera, candidato a la gubernatura de Coahuila en elecciones 2023

|Twitter @leninperez

¿Cuántos años tiene Lenin Pérez Rivera?

Nacido el 28 de octubre de 1966, Lenin Pérez Rivera tiene actualmente 56 años. Es hijo de Evaristo Pérez Arreola, líder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM de 1971 a 1977.

¿Cuáles son las prioridades de Lenin Pérez Rivera en Coahuila?

Una de las principales prioridades de Lenin Pérez Rivera en Coahuila es mejorar el tratamiento de aguas residuales. Los trabajadores, migrantes y la salud son algunos de sus puntos para mejorar en el estado.

Durante su primer mitin del pasado domingo, día en que oficialmente comenzaron las campañas, afirmó ser la única opción de izquierda y señaló que sus otros tres adversarios han sido parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en algún momento.