¿Quién es Manolo Jiménez Salinas, candidato a la gubernatura de Coahuila en elecciones 2023?

Manolo Jiménez Salinas es uno de los cuatro aspirantes a la gubernatura de Coahuila para las elecciones 2023, próximas a ocurrir el domingo 4 de junio, en ese sentido es importante saber quién es.

Manolo Jiménez Salinas buscará la gubernatura del estado por parte de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Fue el pasado domingo 2 de abril cuando iniciaron las campañas de las elecciones 2023 en Coahuila y Estado de México (Edomex), por lo que es relevante saber los perfiles de los candidatos a la gubernatura.

Manolo Jiménez Salinas, candidato a la gubernatura de Coahuila en elecciones 2023|Twitter @manolojim

¿Quién es Manolo Jiménez Salas?

Fundador y miembro del Consejo Alianza Coahuila, Manolo Jiménez Salas estudió en el Tecnológico de Monterrey la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas, además tiene maestría en Administración Pública y diplomados en Ciencia Política, Negocios y Liderazgo en universidades de China y España.

En las elecciones locales de 2011 quedó electo como diputado local por el tercer distrito local que comprendía una parte de Saltillo; terminó su mandato el 31 de diciembre de 2014. Para las elecciones municipales de 2017 quedó electo y posteriormente, tras la permisión de reelección de alcaldes, contendió de nuevo en las elecciones de 2018 y quedó nuevamente elegido hasta el 2021.

El 1 de enero de 2022, el gobernador actual de la entidad, Miguel Riquelme Solís, lo designó como Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila. Para poder contender en las elecciones 2023, renunció a su cargo en enero pasado y se registró como precandidato a la gubernatura.

¡Arrancan las campañas en #Coahuila!



Será una de las dos entidades que elegirán nuevo gobernador en las #Elecciones2023



¿Quiénes son los candidatos?🧐



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¿Cuántos años tiene Manolo Jiménez Salas?

Nacido el 12 de junio de 1984 en Saltillo, Coahuila, Manolo Jiménez Salas, tiene actualmente 38 años. De acuerdo a sus discursos, afirma que, gracias a sus más de 15 años de carrera, puede respaldar su propuesta política y social, pues conoce de primera mano a los ciudadanos.

¿Cuáles son las prioridades de Manolo Jiménez Salas en Coahuila?

Manolo Jiménez Salas comenzó a compartir sus propuestas, entre las que destacan becas a los jóvenes, las cuales se financiarán con el dinero que se obtendrá de recortes a la burocracia y la eliminación de privilegios.

Asimismo, promete mejorar la seguridad pública y que el desarrollo económico sea un factor común para todas las personas de Coahuila.