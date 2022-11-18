¿Quién es Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de Representantes de EU?

Nancy Pelosi, quien es la actual presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos (EU) informó el pasado 17 de noviembre que no buscaría la reelección para ser líder del partido demócrata, luego de perder el control de la Cámara Baja ante los republicanos.

El anuncio marcó el final de una era para Nancy Pelosi, reconocida por su trayectoria como legisladora, la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes y desafiar a los hombres más poderosos del mundo.

¿Quién es Nancy Pelosi?

Nancy Pelosi actualmente tiene 86 años de edad. Nació en la ciudad de Maryland el 16 de marzo de 1940, es la única mujer de seis hermanos.

Se graduó en 1962 en el Trinity College de Washington, donde conoció a Paul Pelosi, su esposo, con quien se mudó a California después de casarse. Juntos tuvieron cinco hijos.

Nancy Pelosi inició su carrera política en 1976 como miembro del Comité Nacional Demócrata. A los 47 años se postuló con éxito para el Congreso en una elección especial en junio de 1987. Desde entonces su popularidad fue subiendo y se convirtió en pieza clave para los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden.

A new day is dawning — and I am confident that these new leaders will capably lead our Caucus and the Congress. Read my full statement here: https://t.co/8EtGQKgVqi — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 18, 2022

También se destacó como opositora y bloquear las agendas de republicanos como George W. Bush y Donald Trump.

Pelosi llamó al entonces presidente Bush "un fracaso total". Tuvo intensos desacuerdos con él sobre la Guerra de Irak y sus esfuerzos por privatizar el programa de jubilación del Seguro Social, pero trabajó con él para aprobar un proyecto de ley de estímulo fiscal y otras leyes.

Nancy Pelosi era considerada la primera mujer electa de más alto rango de poder en la historia de Estados Unidos, hasta que Kamala Harris se convirtió en la vicepresidenta del país en enero de 2021.

Fue oradora inicialmente de 2007 a 2011, cuando los demócratas se opusieron a la guerra de Irak para controlar la cámara, y nuevamente a partir de 2019.

Pelosi ayudó a aprobar la revisión "Obamacare" de 2010 de la industria de la salud de EU, promulgó leyes como proyectos de ley de gastos masivos para manejar la paralizante crisis de COVID de 2020 y ayudó a aprobar una ola de leyes en los primeros dos años de la administración Biden.

También presidió los dos juicios políticos de Trump por parte de la Cámara liderada por los demócratas en 2019 y 2021, el primero por cargos de retención indebida de ayuda militar a Ucrania y el segundo por incitar al ataque del 6 de enero contra el Capitolio.

La carrera de Nancy Pelosi en el mundo

Nancy Pelosi también dejó su huella en la política exterior, encabezando delegaciones en el Congreso de todo el mundo.

En agosto, ella enfureció a China al convertirse en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán en 25 años. Esa visita coronó décadas de su oposición de alto perfil a los gobernantes autoritarios de China.