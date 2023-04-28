“Quiere destruir el país": Donald Trump sobre candidatura de Joe Biden

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se burló y atacó la candidatura por la reelección del actual presidente, Joe Biden. Ante más mil simpatizantes en New Hampshire, Trump arrancó su discurso diciendo que Biden ni siquiera debería pensar en un segundo mandato.

"Es casi inconcebible que Biden haya pensado siquiera en presentarse a la reelección. Ha destruido nuestro país. Y aún así dice en su artículo grabado que quiere terminar el trabajo. Así es, quiere terminar el trabajo de destruir nuestro país. Pero en eso, en realidad está muy cerca. Está muy cerca de terminar el trabajo, por desgracia", dijo.

Durante un evento en New Hampshire, Donald Trump también atacó al actual presidente diciendo que “no sabe que está vivo”. Además lo comparó con Hillary Clinton.|BRIAN SNYDER/REUTERS

Trump añadió que Biden "no sabe que está vivo" y que "no tiene ni idea de cómo hablar". Estas declaraciones surgen por el anuncio de Joe Biden de ser candidato a la reelección en 2024 con un video. De hecho, lo acusó de "torcido" y lo comparó con Hillary Clinton.

“Voy a retirar el nombre ‘torcida’ de Hillary Clinton y su apodo y voy a darle un nuevo nombre. No sé, tal vez ‘encantadora Hillary’ o ‘hermosa Hillary’, pero voy a retirar el nombre ‘torcida’ para que podamos usar el nombre para Joe Biden, porque a partir de ahora se le conocerá como ‘torcido Joe Biden’”. Donald Trump / Expresidente de los Estados Unidos

El expresidente tenía una considerable ventaja nacional sobre el gobernador de Florida Ron DeSantis, 49% a 23%, entre los republicanos autoidentificados, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada del 21 al 24 de abril.

¿Qué dice Joe Biden sobre Donald Trump en el video?

En el video que confirmó la reelección, Joe Biden advirtió que "alrededor del país están los extremistas de Maga (movimiento en apoyo a donald trump) que se están alineando para acabar con las libertadres fundamentales mostrando imágenes de Donald Trump.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

En otros apartes, Biden criticó las decisiones de la administración pasada en materia de recortes al seguro social, recortes de impuestos a los más ricos y limitaba la toma de decisiones prohibiendo libros y diciéndole a las personas a "quién amar".

¿Donald Trump será el candidato repúblicano para ir por la presidencia?

La candidatura de Donald Trump por el partido republicano está aún por definir porque se enfrenta a varios aspirantes. Entre ellos: Larry Elder, Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Asa Hutchinson y Ron DeSantis.

Las elecciones primarias revelarán quién será el candidato republicano. Esta decisión, que involucra el voto de todos los seguidores del partido en los 50 estados, aún está por definirse porque el proceso está en su fase inicial.