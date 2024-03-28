Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa y ahora candidata de Morena a jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ya inició la campaña para sumar votos el próximo 2 de junio; sin embargo, es importante que la ciudadanía conozca quién es para elegir de forma inteligente el GRAN día.

¿Qué estudió Clara Brugada y cómo inició en la política?

Clara Brugada es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Nació el 12 de agosto de 1963, por lo que actualmente tiene 60 años y se inició en la política en 1995 cuando fue integrante del Consejo Ciudadano de Iztapalapa, misma que lideró después, en ese entonces, fue electa como presidenta de la Comisión de Usos de Suelo.

En 1997, abanderada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue electa como diputada federal del distrito 22, correspondiente a la Sierra de Santa Catarina, del entonces Distrito Federal. En el 2000 fue electa diputada local y en 2003 nuevamente al Congreso de la Unión.

Primer intento por ser jefa delegacional de Iztapalapa

En las elecciones internas del Sol Azteca para contender por la delegación Iztapalapa, Brugada Molina resultó ganadora por más de 5 mil votos contra su contendiente Silvia Olivia Fragoso; sin embargo, 23 días después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la candidataura de Brugada.

Fue en 2018 cuando resultó electa como alcaldesa de Iztapalapa para el periodo de 2018 a 2021, pero anunció la reelección por el partido guinda y resultó alcaldesa nuevamente.

¿Qué alcaldías de Ciudad de México se renuevan en 2024?

Para el 2024 se llevarán a cabo elecciones en las 16 alcaldías de la CDMX, por lo que absolutamente todas las demarcaciones territoriales de la capital tendrán un proceso electoral.

A pesar de que las 16 alcaldías tendrán elecciones, podría ser que no todas cambien de alcalde, ya que algunos podrán participar para una eventual reelección. Aquellos que ya cumplieron con su primer trienio no podrán participar en las nuevas elecciones, pues el máximo al frente de una alcaldía es de seis años.