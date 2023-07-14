Descubre quién fue el presidente más joven de la historia de México

La historia política de México está llena de curiosidades; entre estas, las edades de aquellos que han ocupado la silla presidencial, es importante saber ¿cuál fue el presidente más joven de México?

Miguel Miramón y Talero fue el mandatario más joven que ha tenido la República Mesxicana; nació en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1831. Ingresó en 1846 al Colegio Militar y luchó contra los norteamericanos en 1847 en la gran batalla de Chapultepec.

¿Qué edad tenía Miguel Miramón cuándo fue presidente?

Fue nombrado presidente interino de la República a la edad de 27 años en 1859 por el partido conservador bajo la ideología del Plan de Tacubaya, en oposición al presidente liberal Benito Juárez. Miguel Miramón ocupó la silla presidencial hasta el 13 de agosto de 1860.

Miramón obtuvo el cargo después de que Félix María Zuloaga fuera desconocido como presidente de la República; una junta de notables nombró como presidente provisional a Miguel Miramón.

Miguel Miramón fue niño héroe de Castillo de Chapultepec

A pesar de que la tradición recogió los nombres de seis de los alumnos que se encontraban en el Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre tras la entrada triunfal del ejército estadounidense; muchos aseveran que Miguel Miramón también se encontraba ahí, siendo el séptimo niño héroe.

Una de las razones por las que se adjudica que el cadete no figura en la historia popular es porque con el paso de los años se convirtió en rival del también presidente Benito Juárez, al apoyar a Maximiliano de Habsburgo.

Benito Juárez, expresidente de México|Twitter @MConstituciones

¿Cuándo murió Miguel Miramón?

El cadete combatió contra el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez y defendió el imperio; esto le costó la vida, pues fue sentenciado a morir por fusilamiento por Juárez en el Cerro de las Campanas.

Miguel Miramón murió a la edad de 35 años, cuando el 21 de abril se expidió la orden para que tanto él, como Maximiliano y Mejía, fueran juzgados de acuerdo con la ley del 25 de enero de 1862, que condenaba a muerte a todo aquel que atentara contra la independencia nacional. Finalmente, fueron fusilados el 19 de junio de 1867.