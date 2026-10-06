Daniel Asaf reaparece entre sombras en la Cámara de Diputados, pero esquiva cuestionamientos sobre entramado del huachicol

El diputado federal de Morena, Daniel Asaf Manjarrez, reapareció en San Lázaro pero volvió a evadir los cuestionamientos sobre sus presuntas gestiones que habrían facilitado contratos millonarios a Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tan solo el pasado 30 de septiembre, el legislador marcó su asistencia en la sesión del pleno de la Cámara Baja; sin embargo, el equipo de reporteros de Azteca Noticias realizó un recorrido exhaustivo por el recinto, constatando que el morenista no se encontraba en su oficina ni en las zonas comunes del Congreso, convirtiéndose en un verdadero "fantasma" que rechazó dar la cara ante la opinión pública.

¿De qué se esconde Daniel Asaf?



El diputado de @PartidoMorenaMx reapareció en San Lázaro, pero volvió a evadir preguntas sobre sus presuntas gestiones que habrían facilitado contratos millonarios a Amílcar Olán, cercano a Andy López Beltrán (@amlopezbeltran), durante el sexenio… pic.twitter.com/U94YqqrT9J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2026

Daniel Asaf sería engranaje clave en el esquema de huachicol fiscal

La huida de Daniel Asaf cobra relevancia tras las revelaciones sobre el entramado de "huachicol fiscal" y triangulación de recursos que involucra tanto a Amílcar Olán como a los hermanos López Beltrán. En este esquema de complicidades, la posición de Asaf dentro del círculo de confianza de la Presidencia le habría permitido abrir puertas en dependencias clave del gobierno federal, garantizando el flujo de asignaciones presupuestales y protección operativa para los negocios de la red.

Su actitud de evitar los cuestionamientos, evadir e incluso desaparecer dentro de San Lázaro solo fortalece la pregunta: ¿de qué se esconde? Ante el silencio del legislador morenista, queda abierta la interrogante sobre quiénes ordenan protegerlo mientras los tentáculos de la red delictiva continúan bajo la mira de agencias internacionales.

Cabe recordar que su reaparición pública junto a Andy y Gonzalo López Beltrán en un restaurante de la colonia Condesa reavivó el interés sobre su papel estratégico como un engranaje relevante dentro del círculo oficialista, en medio de semanas marcadas por fuertes presiones políticas e investigaciones periodísticas sobre el clan del malestar.