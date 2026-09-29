“El operador financiero de Morena”: Señalan a Amílcar Olán por red de corrupción y contratos en obras clave durante el sexenio anterior

Los señalamientos a Jorge Amílcar Olán colocan bajo la lupa una presunta red de irregularidades financieras, corrupción y contratos en las principales obras públicas en México realizadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Jimena Villicaña y Natalia Torres acuden al foro de Hechos AM para desglosar cada uno de los puntos centrales de esta controversia.

“Amílcar Olán es la punta del iceberg de la red de corrupción más vulgar y grotesca de la que se tenga registro en este país”, explicó Jimena Villicaña.

Los señalamientos contra Amílcar Olán: Irregularidades en megaobras, huachicol y la FGR

Natalia Torres recordó que el empresario tabasqueño es el responsable del mal materias para el descarrilamiento del Tren Maya y el Tren Interoceánico, donde murieron alrededor de 14 personas.

Además de estar vinculado con empresas relacionadas con combustible y huachicol. El Servicio de Atención Tributaría (SAT) le ha pedido a la Fiscalía General de la República investigarlo por más de 800 millones de pesos.

Lo grave de este entramado de corrupción es cómo se ha traducido a la vida pública, perjudicando la vida de millones de mexicanos con obras públicas en las que los hijos de AMLO están involucrados.

“La gente confió en Andrés Manuel López Obrador y lo que hizo fue inflarle los bolsillos a sus hijos acosta de la vida de los mexicanos”, explicó Natalia Torres.