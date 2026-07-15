Promesa cumplida: madre buscadora encuentra a su hijo desaparecido después de 4 años

Fueron más de cuatro años de incertidumbre. Más de cuatro años recorriendo lugares inhóspitos con la esperanza de encontrar a Ángel Eduardo Espinoza Meza, y hoy la promesa se cumplió en medio de un país con más de 133 mil desaparecidos.

Ángel Eduardo fue visto por última vez en abril de 2022 en Ciudad Obregón, Sonora. Desde ese día, su familia emprendió una búsqueda incansable, con la promesa de encontrarlo y llevarlo de regreso a casa.

El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C. informó que la familia por fin podrá darle el descanso que merece. A través de un mensaje, el grupo señaló que su búsqueda llegó a su fin, pero la lucha por encontrar a todos los desaparecidos continúa.

Angel Eduardo desapareció desde abril de 2022

Un día que pintaba como de aparente calma se convirtió en una pesadilla que duró 4 años para la familia de Angel Eduardo, quien fue visto por última vez el 15 de abril de 2022 e n Ciudad Obregón, Sonora.

Desde aquel día, su madre Dulce junto con el colectivo Guerras Buscadoras Cajeme AC emprendieron un largo camino entre fosas clandestinas por distintos municipios de Sonora sin que hubiera resultados positivos.

La búsqueda dio un giro en junio de 2026, cuando fueron localizados restos que podrían corresponder a Ángel Eduardo en una fosa ubicada en el municipio de Bácum, junto con los de otras dos personas.

Durante las labores de búsqueda también se encontró una identificación a nombre de Heriberto Adarga, además de diversas prendas de vestir, indicios que quedaron bajo resguardo de las autoridades para su análisis e identificación.

Entregan restos de Ángel Eduardo Espinoza Meza a madre buscadora

A casi un mes de que fuera localizado en un predio al sur de Sonora, la Fiscalía del Estado entregó los restos de Ángel Eduardo Espinoza Meza a su familia, que después de más de cuatro años de búsqueda podrá despedirse de él.

Con un emotivo mensaje en redes sociales, el colectivo se despidió del joven, así como le dedicaron unas palabras a Dulce, quien nunca se rindió.

“El hijo de nuestra compañera, por fin regresó a casa, no de la manera que muchas quisiéramos encontrar a nuestros hijos y familiares, pero gracias a dios y después de más de 4 años sin saber de su hijo”.

Aunque no fue de la forma en que querían, señalaron que ahora su familia tiene un lugar al cual acudir para recordar y honrar su memoria.

Personas desaparecidas en México: una cifra que supera un estadio

Al día de hoy, México suma una cifra de 133 mil personas desaparecidas. Nombres que aparecen en fichas de búsqueda, pero que en realidad se traduce a familias rotas.

Familias que tienen que luchar contra la burocracia, enfrentar el dolor de la ausencia y soportar la desesperación de no saber qué ocurrió con sus seres queridos ni quién los tiene.