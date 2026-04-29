“Estamos sufriendo mucho": Madre exige al gobierno de Puebla que busque a su hijo desaparecido hace 5 años; la investigación no tiene avances

¡Encaró al gobierno de Puebla! Elena Luna Sánchez, una mamá buscadora, exigió a Alejandro Armenta que hagan su trabajo y le entreguen resultados para encontrar a su hijo desaparecido desde el 2021.

La vida de Elena no ha sido más que de una madre que lucha todos los días para encontrar a Saúl Rojas Luna y parece que las autoridades no prestan mucha atención, pues el caso no ha tenido ni un solo avance.

Una crisis que no se detiene 💔



Elena sigue buscando a su hijo, Saúl Rojas Luna, desaparecido en 2021 en Puebla. Han pasado casi cinco años sin respuestas ni avances por parte de las autoridades.



En lo que va de 2026, ya suman 371 personas desaparecidas en el estado, cerca de… pic.twitter.com/7QvWZmqXpm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Elena lleva casi cinco años sin respuestas

La historia de Saúl comenzó a borrarse de los registros oficiales hace casi cinco años, pero su madre se ha encargado de que su nombre no se olvide. Tras los nulos resultados de la Fiscalía, Elena sigue alzando la voz y reclama con todo al gobierno morenista del estad.

El desgaste es evidente, pero la voluntad de esta madre buscadora, como muchas, se alimenta de la esperanza de encontrar a sus desaparecidos algún día.

Puebla en 2026: cuatro desaparecidos cada 24 horas

En lo que va de este 2026, Puebla ya registra 371 personas desaparecidas. Si hacemos la cuenta, el estado pierde a cuatro personas cada día. Esta estadística coloca a las familias en una situación de vulnerabilidad extrema, donde salir a trabajar, a estudiar o a hacer actividades cotidianas se ha convertido en un acto peligroso.

Madre buscadora hace reclamo directo contra gobernador de Puebla

Cansada de las promesas de oficina, Elena dirigió un mensaje claro al mandatario estatal: "Le hago una llamada al señor Gobernador Alejandro Armenta a que las instituciones pongan más hincapié en este tipo de situaciones que nosotros estamos sufriendo mucho, porque no es un número más, mi hijo merece ser buscado...", expresó.

Madres buscadoras: el símbolo de una justicia que no llega

En México, las mujeres como Elena han tenido que aprender de leyes, de antropología forense y de rastreo en campo. Se han convertido en el símbolo de una lucha que nace de la impotencia.

En Puebla, madres buscadoras mantienen vivos los nombres de los ausentes, pues si ellas dejan de buscar, las autoridades simplemente dan "carpetazo" a los expedientes.

"No es un número más": la dignidad de la búsqueda

Para Elena, su hijo desaparecido no se trata de una estadística que sube o baja según el mes, sino de un joven con sueños y una familia que lo reclama.