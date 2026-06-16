“Me entregan los boletines, yo tengo que buscar": A sus 70 años, Cecilia busca a su hijo desaparecido en Puebla

Cecilia Ávila, integrante de colectivos de búsqueda en Puebla, vive días de angustia desde que su hijo, Benjamín Portillo Ávila, desapareció el 20 de marzo de 2025. Tenía 38 años cuando lo vieron por última vez en la colonia Amalucan, en la capital poblana.

Desapariciones en Puebla: El drama de las familias que buscan a sus hijos

“No llega a la casa, no llega, no llega. Pasan los días, las noches, semanas y yo no veo que mi hijo llegue”, dijo Cecilia a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

A sus 70 años, la mujer combina la búsqueda con el desgaste físico y emocional. Relata que las autoridades sólo le brindan los boletines de búsqueda con la foto de su hijo, pero la responsabilidad de indagar el paradero de Benjamín se la dejan a ella, a pesar de las lesiones físicas que padece.

“Estoy accidentada. Me caí, me sumí las costillas. Aún así ando buscando a mi hijo porque yo no tengo respuesta de las autoridades”, afirmó.

Crisis de seguridad en Puebla: Cifras alarmantes de personas no localizadas

Las cifras de personas desaparecidas en Puebla son alarmantes. De enero de 2026 a la fecha, la Fiscalía estatal reporta 675 familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

Exigen a autoridades mayor compromiso en la búsqueda de desaparecidos

Cecilia y otros familiares reclaman una intervención más activa por parte de las autoridades responsables de la localización de personas en el estado gobernado por Alejandro Armenta, donde Francisco Sánchez es el secretario de Seguridad del estado y Juan Enrique Rivera Reyes es titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en la entidad.

“Mi llamado es que por favor, trabajen las autoridades, que por favor nos apoyen, nos den una esperanza para encontrar a nuestros seres queridos. Queremos justicia, queremos apoyo, queremos que de verdad alguien nos comprenda que estamos extrañando a nuestros hijos”, pide Cecilia.

