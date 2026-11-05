¿Quién será el próximo presidente de EU? Los posibles candidatos para las elecciones de 2028

La contienda por la presidencia de Estados Unidos en 2028 comienza a tomar forma tras las elecciones de medio termino, las cuales modificaron por completo el panorama político.

Aunque faltan dos años para los próximos comicios presidenciales, distintos personajes de los partidos Republicano y Demócrata ya figuran entre los posibles aspirantes.

Los posibles candidatos a la presidencia de Estados Unidos

El presidente Donald Trump no podrá buscar un tercer periodo debido a las restricciones establecidas en la Constitución estadounidense, por lo que los republicanos tendrán que definir a quién respaldarán como su posible sucesor.

Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza entre los republicanos es el del vicepresidente JD Vance, quien anteriormente representó a Ohio en el Senado.

Otro perfil que podría entrar en la competencia es el del secretario de Estado, Marco Rubio, quien se convirtió en el primer latino en ocupar ese puesto, durante años fue una figura representativa del sector tradicional del Partido Republicano e incluso compitió contra Donald Trump por la nominación presidencial en 2016, aunque posteriormente se incorporó al movimiento político del actual presidente.

¿Qué pasará con Trump? Así cambiarían sus últimos 2 años de gobierno con el nuevo Congreso de Estados Unidos https://t.co/M8CWjv5cvS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

En el Partido Demócrata, una de las posibilidades es que Kamala Harris vuelva a buscar la candidatura presidencial, pues la exvicepresidenta perdió frente a Trump en 2024, pero podría intentar obtener nuevamente el respaldo de su partido después de haber asumido aquella contienda en circunstancias extraordinarias.

También destaca el senador Jon Ossoff, cuyo panorama político se fortaleció después de conseguir la reelección en los comicios legislativos de este martes. El resultado fue especialmente relevante porque obtuvo una ventaja cercana a los 20 puntos en un estado donde Trump había ganado durante las presidenciales de 2024. .

Otra figura con posibilidades es Gavin Newsom, gobernador de California, quien concluirá su segundo mandato en enero, quien ha construido una presencia importante en redes sociales y mantiene una postura confrontativa frente a Trump y los republicanos.