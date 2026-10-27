Sacudida en el INE: Anuncian tres renuncias en plena renovación de cargos

La renovación de puestos de decisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) ya comenzó y tiene sus primeras tres renuncias; Blanca Cruz, consejera presidenta interina del organismo, informó que los titulares de tres áreas presentaron su salida, mientras el Consejo General acordó revisar el desempeño de los funcionarios que ocupan cargos estratégicos.

Las renuncias corresponden a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como al área de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.

¿Qué funcionarios renunciaron en el INE?

De acuerdo con lo informado por la presidenta interina, las tres salidas se registraron en áreas con responsabilidades específicas dentro de la operación del organismo electoral.

La primera corresponde a la titularidad de la UTSI, encargada de los servicios informáticos del instituto. La segunda es la de la persona responsable de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. La tercera renuncia se presentó en el área de Recursos Materiales, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración.

Cruz no detalló los nombres de las personas que dejaron sus cargos ni explicó los motivos particulares de cada renuncia. Tampoco precisó quiénes podrían ocupar las vacantes.

Por ahora, lo confirmado es que las tres salidas forman parte del escenario de renovación de responsabilidades que el INE comenzó a instrumentar durante esta etapa de transición.

INE revisará el desempeño de funcionarios con cargos de decisión

Además de las renuncias, la consejera presidenta interina anunció que el Consejo General acordó revisar el desempeño de las funcionarias y los funcionarios que ocupan puestos de decisión institucional.

El propósito, explicó, es evaluar el funcionamiento de estas áreas y abrir una etapa de renovación de responsabilidades. Sin embargo, no presentó un calendario para las revisiones ni una lista de los cargos que podrían experimentar cambios adicionales.

La medida coloca bajo evaluación el desempeño de quienes tienen responsabilidades directivas, aunque el anuncio no implica que todos los puestos vayan a cambiar ni que existan conclusiones sobre el trabajo de los funcionarios que actualmente los ocupan.

Blanca Cruz defiende una transición colegiada en el INE

En su mensaje, Cruz sostuvo que el cambio en la presidencia no debe interpretarse únicamente como la sustitución de una persona por otra. Afirmó que el instituto debe mantener su funcionamiento a partir de sus reglas, procedimientos y estructura de dirección colegiada.

La presidenta interina señaló que su responsabilidad consiste en facilitar el diálogo, garantizar la continuidad institucional y contribuir a que las decisiones se construyan mediante la deliberación y el consenso.

