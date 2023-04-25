¿Cuántos hijos tuvieron Carlos III y Lady Di? La pareja real que marcó al Reino Unido

Una de las parejas más mediáticas en la historia del Gran Bretaña la protagonizaron el príncipe Carlos III de Inglaterra y la princesa Diana de Gales, quienes durante 15 años estuvieron unidos en matrimonio como los futuros reyes del Reino Unido, pero que, con el transcurrir de su relación, dejaron innumerables casos polémicos que culminaron con el divorcio.

A pesar de que antes de la muerte de Lady Di, como era apodada la princesa alrededor del mundo, la pareja se había separado, dejaron vástagos que mantendrían vigente esta emblemática pareja con el paso de los años, por lo que a continuación recordamos quiénes son los hijos de Carlos y Diana, cómo lucen en la actualidad y qué títulos portan para el Reino Unido.

¿Quiénes son los hijos de Carlos y Diana?

Durante el matrimonio de Carlos III y Diana, consumado en julio de 1981, la pareja real tuvo dos hijos: el Príncipe William y el Príncipe Harry. El primero nació en junio de 1982, y el segundo en septiembre de 1984, fruto de los primeros años de un matrimonio que no tardó en descomponerse, pues alrededor de 1986 comenzaron las crisis en el maridaje que eventualmente culminó con la separación, concretamente en 1996.



Príncipe William

Es el primogénito de Carlos y Diana , nacido el 21 de junio de 1982 en Londres como William Arthur Philip Louis, se encuentra bajo el título de Príncipe de Gales , por lo que figura como el primero en la línea de sucesión al trono y heredero de la Corona Británica . Esto lleva al Príncipe William, o también conocido como Guillermo en la traducción literal al español, a ser también duque de Cornualles y de Rothesay , títulos de Inglaterra y Escocia a quien figure como heredero de la Corona.

Es el primogénito de , nacido el 21 de junio de 1982 en Londres como William Arthur Philip Louis, se encuentra bajo el título de , por lo que figura como el primero en la línea de sucesión al trono y heredero de la . Esto lleva al Príncipe William, o también conocido como Guillermo en la traducción literal al español, a ser también , títulos de Inglaterra y Escocia a quien figure como heredero de la Corona. Príncipe Harry

Nacido el 15 de septiembre de 1984, Henry Charles Albert David es el Duque de Sussex, título otorgado por la Reina Isabel II y se trata del segundo hijo del matrimonio entre Carlos y Diana, por lo que se encuentra dentro de la línea de sucesión, aunque en este momento como la quinta posición, detrás de su hermano y sus sobrinos. Es apodado y conocido alrededor del mundo como Príncipe Harry y conocido recientemente por su renuncia a cualquier tratamiento y función de la realeza