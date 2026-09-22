¿Sol extremo en CDMX? Alertan altos niveles de radiación UV este martes: Consejos para protegerse ye vitar daños en la piel

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertaron a las y los capitalinos por los niveles extremadamente altos de radiación UV en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) para este martes 22 de septiembre 2026; se recomienda tomar precauciones.

Las autoridades capitalinas pidieron a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para evitar daños en la piel y en la salud ocular.

Evita salir al sol: Alerta por radiación UV extremadamente alta en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México indico que el índice de Radiación Ultra Violeta (UV) es extremadamente alto para este 22 de septiembre 2026 , alcanzando el nivel 11 en la escala del Sistema de Monitoreo .

Debido al extremo nivel de radiación UV, las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar la exposición al sol, además de tomar precauciones antes de salir de casa.

Los horarios clave con mayor riesgo de radiación UV es entre las 11:00 a las 16:00 horas, teniendo su punto crítico entre las 12:00 a las 15:00 horas, según expertos.

⚠️ Hoy se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Mantente informado y atiende las recomendaciones:



➡️ Usa protector contra la radiación solar UV

➡️ Usa ropa de algodón de manga larga

➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero

➡️ Protege a niños… pic.twitter.com/9cSha3hqUn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 22, 2026

Recomendaciones por la alta radiación UV en CDMX: ¿Cómo protegerse?

¡Cuida tu piel! Ante la alerta de radiación UV en CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió algunas recomendaciones clave para evitar riesgos en la capital del país.



Utiliza protección contra la radiación solar UV para todo tipo de piel.

Aplica protector solar FPS 30+.

Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Trata de pasar el mayor tiempo posible en la sombre o en interiores.

Protege a los niños pequeños y adultos mayores.

Utiliza gafas y gorra, además de bloqueador. Evita exponerte al sol por tiempo prolongado.

Además, se recomienda permanecer en espacios interiores libres de humos donde se puedan realizar actividades físicas.

¿Qué significa el nivel "Extremadamente Alto" en el Índice UV?

El nivel "Extremadamente Alto" en el Índice UV corresponde a un valor de 11 o más, lo que significa que existe un riesgo muy alto o extremo de daño rápido por exposición al sol sin protección.

La piel y los ojos sin protección pueden sufrir quemaduras graves en cuestión de minutos.