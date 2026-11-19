La duda sobre que pasó con el cuerpo del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, fue resuelta tras morir el 15 de noviembre de 2026.

Dos días antes fue trasladado de urgencia del penal de Puente Grande a un hospital tras presentar problemas de salud.

🚨 Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia a un hospital privado en Guadalajara, Jalisco, tras presentar complicaciones médicas en el penal de Puente Grande.



El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad.… pic.twitter.com/xad5nNcvhw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 14, 2026

¿De qué murió el narcotraficante Félix Gallardo?

El capo comenzó a presentar complicaciones médicas: tenía baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

Aunque hace tiempo, el capo perdió la vista en uno de sus ojos y también la audición en uno de sus oídos.

“El jefe de jefes” murió en un hospital de Guadalajara a consecuencia de una falla orgánica múltiple.

#ÚltimaHora 🔴 Reportan la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo a los 80 años 🚨



Conocido como "El Jefe de Jefes", fue uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara. Apenas el pasado 13 de noviembre fue trasladado de emergencia a un hospital por complicaciones de… pic.twitter.com/ccKT0doA3U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2026

Esto pasó con el cuerpo de Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”

Autoridades estatales confirman que el cuerpo de Miguel Ángel Félix Gallardo sí fue cremado.

Detallaron que los familiares de “El Jefe de Jefes” así lo habían informado, aunque se desconoce dónde descansan sus restos.

“El cuerpo de la persona fue cremado y los restos fueron entregados a sus familiares (...) hasta donde tenemos información, se las entregaron a un familiar que radica aquí. Es lo que tenemos de información”, informó Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco.

Los restos del fundador del extinto Cártel de Guadalajara permanecieron en una funeraria ubicada sobre avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Hasta el lugar llegaron arreglos florales con dedicatorias para la familia.

En la zona no se registró ningún operativo especial de seguridad.

“El Jefe de Jefes” y el caso “Kiki” Camarena

Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara el 8 de abril de 1989. Recibió una sentencia de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.

En 2017, fue sentenciado a otros 37 años por el secuestro y homicidio de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, hechos ocurridos en 1985.