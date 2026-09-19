Ramiro González Vieyra salió del Penal de Tepexi… pero el exalcalde de San Nicolás Buenos Aires no llegó muy lejos

Ramiro González Vieyra, exalcalde de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, fue liberado del Penal de Tepexi de Rodríguez este viernes 18 de septiembre tras una resolución judicial, pero apenas salió del centro penitenciario fue reaprehendido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La nueva orden es por el delito de abuso de autoridad, por lo que el exfuncionario quedó nuevamente a disposición de un juez, que deberá determinar su situación jurídica.

¿Por qué habían liberado al exalcalde de Puebla?

Horas antes, un juez dejó sin efectos la vinculación a proceso que González Vieyra enfrentaba por incumplimiento de un deber legal y falsificación de documentos, además de ordenar el cese de la prisión preventiva justificada.

La resolución derivó de un amparo concedido a su favor. Con ello, recuperó su libertad dentro de ese proceso, aunque la decisión no impedía que enfrentara otra investigación penal.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió orden de aprehensión contra Ramiro N., ex presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, investigado por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad. #FiscalíaInforma https://t.co/HNHo9xJOfy pic.twitter.com/y2vnCYvJUB — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 19, 2026

¿De qué acusan a Ramiro González Vieyra por abuso de autoridad?

De acuerdo con la FGE de Puebla, la nueva investigación se relaciona con hechos ocurridos cuando se desempeñaba como presidente municipal.

La Fiscalía señala que el 15 de enero de 2025 habría expedido un nombramiento como auxiliar titular del Registro Civil a una persona que desde noviembre de 2024 trabajaba como auxiliar jurídico del Sistema Municipal DIF, pese a que presuntamente no cumplía con las funciones del cargo para el que fue designada.

La investigación por este caso comenzó el 17 de junio de 2026 y el 17 de septiembre se obtuvo la orden de aprehensión por abuso de autoridad.

¿Cuántas veces han liberado y reaprehendido al exalcalde?

Esta es la segunda ocasión en que González Vieyra es liberado y posteriormente reaprehendido al salir del Penal de Tepexi de Rodríguez.

La primera ocurrió el 6 de marzo de 2026, cuando recuperó su libertad tras una resolución favorable y posteriormente fue detenido nuevamente por otra investigación.

Ahora, el exalcalde vuelve a quedar bajo disposición judicial, pero por un expediente distinto.