FOTOS: Captan gato dorado asiático por primera vez en Camboya

Asiatic golden cat (Catopuma temminckii) in Virakchey ASEAN heritage Park in #Cambodia’ Ratanakiri province. Rare species in IUCN red list. Cambodia has Leopard, Clouded #leopard, Fishing cat, Asiatic golden cat, Marbled cat, Jungle cat, Leopard cat and used to have #tiger pic.twitter.com/aOC9W9mzJJ