FOTOS: Captan gato dorado asiático por primera vez en Camboya

Por primera vez en la historia fue fotografiado un gato dorado asiático en el Parque Nacional Virachey, provincia de Ratanakiri al noreste de Camboya, todo gracias a unas cámaras trampa instaladas en el lugar.

Esta noticia ha abierto la esperanza a más trabajos de labores de conservación, ya que se trata de una especie incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en peligro de extinción. De hecho, especialistas cuentan con poca información sobre este animal.

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El hecho fue compartido por Neth Pheaktra, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, en su cuenta de Twitter.

"La presencia del gato dorado se registra pocas veces porque es una especie rara entre las ocho especies de tigres", compartió a medios.

Asiatic golden cat (Catopuma temminckii) in Virakchey ASEAN heritage Park in #Cambodia’ Ratanakiri province. Rare species in IUCN red list. Cambodia has Leopard, Clouded #leopard, Fishing cat, Asiatic golden cat, Marbled cat, Jungle cat, Leopard cat and used to have #tiger pic.twitter.com/aOC9W9mzJJ — Neth Pheaktra (@pheaktraneth) June 27, 2021

“Los gatos dorados asiáticos también han sido identificados en el Santuario de Vida Silvestre de Srepok, el Santuario de Vida Silvestre de Phnom Prich y el área de Cardamom Mountain. Estos gatos recientes fueron encontrados en el Parque Nacional Virachey y mostraron que los gatos continuaron existiendo en Camboya ”, agregó.

El ministerio informó que los avistamientos del felino, que pesa entre 9 y 16 kilos, en el Parque Nacional Virachey formaban parte de un proyecto de investigación de tres meses sobre la fauna silvestre destinado a gestionar mejor las labores de conservación.

Agregó que se cuentan con cámaras automáticas instaladas estratégicamente en el Parque Nacional Virachey, un Parque del Patrimonio Natural de la Asean, para capturar imágenes de especies de vida silvestre raras que luego son vistas por un equipo de investigación del Departamento de Conservación de la Naturaleza del ministerio cada tres meses.

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Otros animales en peligro de extinción

El Ministerio de Medio Ambiente de Camboya dio a conocer otras especies raras y en peligro de extinción en su país como el muntjac de cuernos grandes (Muntiacus vuquangensis), dholes y leopardos nublados.

Neth Pheaktra mencionó que los investigadores descubrieron que Camboya es rica en biodiversidad mostrando la presencia de 123 especies de mamíferos, 545 de aves, 88 de reptiles, 2,308 de plantas vasculares, 874 de peces, 24 de corales duros, 14 de corales blandos, 10 de pastos marinos y 63 de anfibios.