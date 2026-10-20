VIDEO: "¿Han resolvido su problema de agua potable?": Critican a Raymundo Atanacio, exfuncionario de Puebla, por error en mitin de Morena

¿Conjugar verbos es difícil? Al parecer, para ciertas figuras en la política lo es, tal es el caso de Raymundo Atanacio, exfuncionario del régimen de Alejandro Armenta en Puebla y aspirante a una candidatura por el partido Morena.

Raymundo Atanacio y el error en mitin que se volvió viral

En un evento en Santa María Xonacatepec, Raymundo Atanacio Luna, quien quiere ser abanderado del partido guinda por la alcaldía de la capital poblana, sostuvo un mitin con simpatizantes,donde cuestionó si el gobierno local acutal ha “resolvido” problemáticas como el agua potable o los baches en las calles.

“Y yo le hago pregunta a Xonacatepec, ¿han resolvido su problema de agua potable? ¿Han resolvido su problema de pavimentación de calles? ¿Han resuelto su problema de electrificaciones? ¿Han resuelto su problema de salud? ¿Han resuelto su problema de educación? ¿Han resuelto su problema de seguridad?”, afirmó Atanacio Luna.

El ex diputado local y federal

Por Tepeaca y ahora funcionario armentista, Raymundo Atanacio siendo Raymundo Atanacio 👇🏽 pic.twitter.com/48Xf5lNgIl — Marco A.Tlatelpa (@MarcoATlatelpa) October 20, 2026

Después de dos ocasiones, usó la conjugación correcta: “resuelto”. Aunque el video ya genera críticas en redes sociales por parte del licenciado en Administración Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y exdirector del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en el gobierno de Alejandro Armenta.

Los errores gramaticales más memorables de políticos mexicanos

Esta no es la primera vez que un político mexicano, en especial de Morena, comete un error de este calibre. En 2021, Geraldine Ponce, entonces candidata a la alcaldía de Tepic, cuestionó a los políticos de antes con experiencia, quienes no han “resolvido” problemas de la gente.

Así las busca AMLO



¿Y 'pos que' les han resolvido Geraldine Ponce? pic.twitter.com/qzNvG63vfv — José Díaz (@JJDiazMachuca) December 13, 2022

“Siempre yo estoy aprendiendo, no estoy peleada con la preparación. Siempre estudio (…) porque nunca dejas de aprender. Así que, la gente cuando dice ‘no tienes experiencia’, bueno pues los que tienen experiencia también les respondo: ‘¿qué les han resolvido?”, afirmó.

¿Cómo se dice: resuelto o resolvido? Esto dice la RAE

El Diccionario panhispánico de dudas aclara que el verbo "resolver" es irregular y se conjuga similar a mover. Su participio es "resuelto". En su perfil oficial de X, la Real Academia Española expuso que el único participio válido de este verbo es "resuelto".