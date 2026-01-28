¡Atención, usuarios! Actualmente, ChatGPT se ha convertido en una herramienta indispensable para millones de personas alrededor del mundo, pero no todos se detienen a revisar las "letras chiquitas", pero ¿por qué razón pueden bloquear mi cuenta? Te contamos.

¿Por qué te pueden bloquear tu cuenta de ChatGPT?

ChatGPT, Inteligencia Artificial de OpenAI, está diseñada para tener un nivel de conversación un poco más flexible; sin embargo, existen algunos temas que pueden poner en riesgo la cuenta de millones de usuarios.

Te compartimos algunas de las razones más comunes por las que podrías perder tu cuenta de ChatGPT.



Uso de contenido ilegal : Solicitar instrucciones para actividades ilícitas como fraude, hackeo, falsificación o violencia.

: Solicitar instrucciones para actividades ilícitas como fraude, hackeo, falsificación o violencia. Evadir restricciones del sistema: Pedirle que ignore sus propias reglas, que actúe como otra entidad para saltar filtros o generación de contenido restringido.

Pedirle que ignore sus propias reglas, que actúe como otra entidad para saltar filtros o generación de contenido restringido. Generar contenido dañino : Utilizar lenguaje de odio, acoso o desinformación, puede traerle consecuencia a los usuarios.

: Utilizar lenguaje de odio, acoso o desinformación, puede traerle consecuencia a los usuarios. Uso automático o no autorizado: Compartir cuentas, usar bots para hacer consultas masivas, podrían provocar la suspensión de tu cuenta.

Por otro lado, las violaciones a los términos comerciales son otra forma de poner en riesgo tu cuenta, por ejemplo, revender el acceso o utilizarlo para fines no permitidos.

La compañía de Inteligencia Artificial señala que muchas de las suspensiones comienzan con bloqueos temporales ; sin embargo, si el comportamiento persiste, la cuenta se cerrará permanentemente.

¿Qué preguntas no se le deben hacer a ChatGPT?

Te compartimos las preguntas que la plataforma de Indiligencia Artificial NO puede responder.

