¡Todo un héroe! Premian con 20 mil pesos a trabajador que arriesgó su vida para salvar a niña en Puebla

Al darse a conocer videos donde un trabajador de “Super El Rey del Ahorro” corre para poner a salvo a una niña que estuvo a punto de ser atropellada en Puebla, el negocio lo reconoció por su heroísmo y valentía.

El video se hizo tan viral, que la empresa para la que trabaja Luis Enrique Cruz decidió otorgarle 20 mil pesos, reconociendo su hazaña como un digno gerente del año.

VIDEO: Hombre evita que niña sea atropellada en Puebla

En el video que captó una cámara de seguridad se muestra como el hombre está acomodando un carrito de carga, cuando de la nada una niña empieza a correr hacia la Avenida 11 Sur, a la altura de San Isidro Castillota.

Aunque una mujer intenta agarrarla, ésta se resbala y prácticamente hace que sea imposible detener a la pequeña, quien sigue corriendo hacia la avenida.

Al percatarse de lo que ocurre, el trabajador reacciona de inmediato y se lanza para sujetar a la menor. En el video se observa cómo la familia comprueba que la niña no sufrió heridas, mientras que el hombre termina cojeando debido a la fuerza que empleó para salvarla.

🇲🇽 Un empleado de una tienda en el estado mexicano de Puebla se ha vuelto viral tras rescatar a una niña de ser atropellada en una transitada avenida. El momento fue captado por cámaras de seguridad. pic.twitter.com/GyKX0FeWLQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 7, 2026

Trabajador recibe 20 mil pesos por acto de heroísmo en Puebla

Tras volverse viral el video, la tienda informó que se decidió recompensar a Luis Cruz, nombre del trabajador que arriesgó su vida sin pensarlo, asegurando que un buen gerente del año no solo es el que tiene los mejores resultados, sino quien con sus actos hace lo mejor.

“No sabemos si esta recompensa sea mucho o sea poco comparada con lo que hiciste. Probablemente ninguna placa, ningún reconocimiento o ningún premio pueda estar a la altura de una vida que ayudaste a preservar”, así fue como lo anunció la empresa a través de sus redes sociales.

El hombre recibió un reconocimiento de 20 mil pesos por su acto heroico, y en la misma publicación se le dedicó la frase: “Gracias, Luis. Hoy Puebla tiene un nuevo superhéroe”.