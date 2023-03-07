Desmantelan red criminal inspirada en “El Lobo de Wall Street”

La policía brasileña en conjunto con la unidad portuguesa de Interpol, desmantelaron una red criminal que operaba una empresa ficticia en Lisboa, capital de Portugal y que defraudó a miles de brasileños en un plan inspirado en la película "El lobo de Wall Street".

En un comunicado, la policía de Brasil señaló que un ciudadano de República Checa pero establecido en Lisboa abrió un centro de llamadas y contrató a cientos de trabajadores brasileños, que se encontraban en apuros y que viven en la capital portuguesa.

El grupo tenía como principal tarea, la de llamar a personas en Brasil y convencerlas de invertir en acciones. El dinero de las víctimas terminó en las cuentas de la empresa tras informarles que se había perdido en el mercado (bolsa de valores).

Eric Sallum, jefe de policía de Brasil, detalló que: "Debido a la desesperación... se les animó a hacer nuevas inversiones con la esperanza de revertir la pérdida. Resulta que las nuevas inversiones también generaron pérdidas, creando una bola de nieve".

La investigación encontró que la red criminal inspirada en "El Lobo de Wall Street", había estado operando durante al menos cuatro años y que afectó a miles de personas, muchas de las cuales perdieron los ahorros de toda su vida, mientras ganaban millones en reales brasileños.

Seis líderes de la red criminal inspirada en "El Lobo de Wall Street", fueron arrestados para enfrentar cargos de fraude y lavado de dinero, se congelaron cuenta bancaria, además de que se eliminaron varios sitios web falsos.

Había una "atmósfera sociópata" en el centro de llamadas, que según la policía imitaba el éxito de taquilla del año 2013 "El lobo de Wall Street", basado en las memorias de Jordan Belfort, quien terminó en prisión en la década de los año 1990 por defraudar a los inversores por millones de dólares.

Que buena película "El lobo de Wall Street"....cuántos "lobos" versión Mayorista 10 pululan en este fundo llamado Chile??? pic.twitter.com/tY1eIcQYXp — El Calamardo (@CalamardoPiensa) March 4, 2023

Policía brasileña desmantela red criminal inspirada en "El Lobo de Wall Street"

La red criminal inspirada en "El Lobo de Wall Street", animó a sus "trabajadores" a ver la película y replicar el comportamiento del personaje principal interpretado por Leonardo Di Caprio.

Eric Sallum, jefe de policía de Brasil: "El lema en la empresa era: -piensen en ustedes y en sus familias, olvídense de las víctimas-".