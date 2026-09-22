El homicidio que destapó la ‘Red del Malestar’: El crimen frente al IMSS que expuso la corrupción en medicamentos

Un homicidio cometido en diciembre 2023 cerca de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó al descubierto un entramado de corrupción mucho más profundo de lo que se creía. Detrás de una amenaza escrita en una cartulina se escondía un esquema de irregularidades, amenazas a funcionarios y compras opacas de medicamentos que impactaron al sistema de salud pública en México.

La Unidad de Investigación de Azteca Noticias revela la ‘Red del Malestar’, una trama de simulación de desabasto y encarecimiento de medicinas.

“Empiezan a recibir amenazas, los funcionarios del IMSS no hacen caso (...) ¿Y qué hacen algunas de estas empresas o sus dueños?, les dejan un muerto justo frente a sus oficinas con esa cartulina”, explicó Ricardo Raphael, periodista.