Sociedad Estadounidense de México pide al Senado frenar reforma sobre doble nacionalidad

La American Society of Mexico (AmSoc) lanzó una fuerte llamada de alerta al Senado de la República para frenar la reforma constitucional que pretende exigir la nacionalidad mexicana única como requisito obligatorio para aspirar a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con la organización, la iniciativa aprobada de forma apresurada en la Cámara de Diputados vulnera directamente los derechos políticos de más de 15 millones de personas con doble nacionalidad que residen en el país, así como a más de 40 millones de connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos.

El presidente de la AmSoc, Larry Rubin, criticó severamente el albazo legislativo y la falta de un ejercicio de Parlamento Abierto que permitiera escuchar a especialistas, analistas, organizaciones y a las propias personas potencialmente afectadas antes de emitir un dictamen definitivo. Rubin advirtió contra la estigmatización de la diáspora y de quienes adquirieron la doble nacionalidad por circunstancias de nacimiento y no por una decisión posterior, enfatizando que "no podemos permitir que la doble nacionalidad se convierta en una presunción de doble deslealtad", pues las personas en esta condición continúan siendo mexicanas y deben conservar los derechos plenos que les reconoce la legislación.

American Society of Mexico llama al Senado a reflexionar su voto sobre la doble nacionalidad



• AmSoc alerta que la reforma sobre doble nacionalidad impactaría a más de 15 millones de mexicanos que viven en México y más de 40 millones de personas en Estados Unidos.



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Excluyente y sin parlamento abierto: El reclamo de la American Society al Senado

Ante la inminente discusión del proyecto en el Pleno de la Cámara Alta, la American Society hizo un llamado directo a las y los senadores para reflexionar a fondo sobre el sentido de su voto. La organización instó a la representación legislativa a colocar el interés superior de México y de los mexicanos por encima de consideraciones o líneas partidistas, recordando que cualquier modificación que limite la participación política de la comunidad migrante ignora su vínculo permanente y sus enormes aportaciones al desarrollo del país.

Rubin subrayó que la AmSoc continuará dando un seguimiento puntual al proceso legislativo en las comisiones y en el Pleno. La organización reiteró su exigencia para que el Senado abra espacios reales de diálogo con las distintas voces involucradas antes de tomar una decisión que podría dejar en estado de indefensión política y discriminación a más de 55 millones de personas dentro y fuera del territorio nacional.