Reforma Electoral: México y el INE tienen la democracia más cara del mundo

Tras la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) contra la Reforma Electoral, los motivos que impulsan esta iniciativa defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) escalan más allá de este único organismo e involucran un financiamiento público histórico.

Entre 1999 y 2018, financiar la democracia en México su multiplicó un 400%, pues pasó de tener recursos públicos por 13 mil millones de pesos para subsistir, a percibir más de 68 mil millones de pesos, distribuidos en las siguientes dependencias:



Instituto Nacional Electoral (INE) Tribunal Electoral Federal 32 Institutos Electorales en los Estados 32 Tribunales Electorales Partidos políticos nacionales y locales

La iniciativa propone reducir ese financiamiento partidista para que solo en las campañas los partidos políticos reciban recursos públicos. Así lo expresó en la última conferencia matutina el titular del Ejecutivo Federal, quien adelantó que por estos motivos habrá resistencia.

México tiene la democracia más cara del mundo

“Los congresistas no quieren (la Reforma Electoral) porque además los partidos ya no van a tener el dinero que actualmente disponen", aseguró AMLO en su acostumbrada conferencia de prensa.

La Reforma Electoral de AMLO busca combatir “la democracia más cara del mundo”|FIA

La millonaria cifra que reciben los partidos políticos

Entre los siete partidos políticos que existen en la actualidad (PRI, PAN, PRD, PT, Morena, Partido Verde y Movimiento Ciudadano), en 2023 recibirán 6 mil 233 millones, lo que les permitiría gastar diariamente 17 millones de pesos.

Lo crucial del asunto es que desde 2018 los partidos han recibido cada vez más dinero, sin considerar los recursos destinados para campañas políticas previo a cualquier elección, incluso durante la crisis económica provocada por la pandemia.

Miles se reunieron para marchar en contra de la Reforma Electoral y defender al INE|@kenialopezr

En total, en los últimos cinco años los partidos políticos se embolsaron 25 mil 752 millones de pesos; sin embargo, el discurso adoptado para rechazar la Reforma Electoral es que “desaparecer el financiamiento público significa desaparecer el régimen de partidos".

Adicionalmente y para poner en contexto, hoy en día siete partidos reciben en conjunto más dinero que los nueve partidos que existían en el 2018.

Irónicamente, Morena es el partido que mayor financiamiento recibe en la actualidad, con un 50% más dinero que sus principales opositores, el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

Por este motivo se considera que la democracia en México es la más cara del planeta, pues a este se le añade que, cada tres años, a los partidos se les brindan más de 50 millones de anuncios publicitarios en medios electrónicos, por lo que la Reforma Electoral va más allá que el propio fortalecimiento del INE.