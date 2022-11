Morena no cantará victoria con reforma electoral: PRD

Ciudad de México. La bancada del PRD en la Cámara de Diputados dejó en claro que defenderán con todo al INE y al Tribunal Electoral ante cualquier intento de Morena de vulnerar su operación y su autonomía.

Elizabeth Pérez, vicecoordinadora de los diputados federales, dijo que al PRD le ha costado vida la lucha por la democracia y no están dispuestos a perderla por lo que auguró una nueva derrota al gobierno en su afán de modificar la Constitución.

Sentenció incluso que si Morena recurre a reformas leyes secundarias no cantaran victoria.

“Nos van a obligar a irnos a un proceso jurisdiccional y nos van a obligar, nuevamente, a salir a tomar las calles para decirles que se han equivocado y que ¡así no, así no, con la democracia no! Porque la democracia no es de quien esté en el poder; la democracia es de quien hacemos que llegue al poder: las ciudadanas, los ciudadanos… No, no van a cantar victoria ¡por supuesto que no!

La victoria la van a cantar las y los ciudadanos que nos han llamado a que defendamos la democracia”, advirtió la legisladora del PRD.