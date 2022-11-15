Morena no cantará victoria con reforma electoral: PRD
Los perredistas en la Cámara de Diputados declararon que no dejarán que Morena vulnere las operaciónes ni la autonomía del INE, dijeron que no cantarán victoria
Ciudad de México. La bancada del PRD en la Cámara de Diputados dejó en claro que defenderán con todo al INE y al Tribunal Electoral ante cualquier intento de Morena de vulnerar su operación y su autonomía.
Elizabeth Pérez, vicecoordinadora de los diputados federales, dijo que al PRD le ha costado vida la lucha por la democracia y no están dispuestos a perderla por lo que auguró una nueva derrota al gobierno en su afán de modificar la Constitución.
Sentenció incluso que si Morena recurre a reformas leyes secundarias no cantaran victoria.
“Nos van a obligar a irnos a un proceso jurisdiccional y nos van a obligar, nuevamente, a salir a tomar las calles para decirles que se han equivocado y que ¡así no, así no, con la democracia no! Porque la democracia no es de quien esté en el poder; la democracia es de quien hacemos que llegue al poder: las ciudadanas, los ciudadanos… No, no van a cantar victoria ¡por supuesto que no!
La victoria la van a cantar las y los ciudadanos que nos han llamado a que defendamos la democracia”, advirtió la legisladora del PRD.