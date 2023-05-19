El gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Agencia de Atención Animal (Agatan) invita a la población a realizar el registro de su mascota para recibir beneficios especiales. Esto, a través del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) lo que correspondería a la CURP de las personas.

¿Qué es el RUAC?

Se trata del registro gratuito en diferentes modalidades que se determinen en reglamento, de esta manera se pueden disfrutar de beneficios como campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la CDMX.

El registro puede ser tanto para perros como para gatos y se apoyará de todas las instancias de Gobierno que manejen datos de mascotas.

Además de los beneficios, el registro de la CURP para mascotas resguarda y recaba los datos que identifican a las personas físicas o morales como dueños de un animal de compañía en la CDMX.

Es importante registrar a las mascotas en el RUAC para recibir beneficios|Pexels

¿Cómo registrar a mi perro como animal de compañía en CDMX?

Para poder hacer el registro de algún perro o gato de compañía, es necesario ingresar a la página oficial de RUAC, donde será necesario dar de alta a la mascota y la dueña o dueño. Se pedirán datos como nombre con apellidos, correo, contraseña y dirección, además de aceptar el aviso de privacidad.

A continuación, se deberá realizar el registro de la mascota, definir si es un perro o gato, si es de raza, el nombre, el color, edad, algunas señas particulares y especificaciones de si está vacunado y esterilizado, entre otras. Además, se deberá especificar cuánto tiempo tiene viviendo en el domicilio.

Una vez hecho el registro, se dará una ficha donde se podrá acceder a un código que será necesario para poder obtener los beneficios.

Cabe destacar que el registro de la CURP será necesario para cada mascota, en dado caso que se tengan varios, y en cualquier momento se podrán actualizar los datos en casos de cambio de domicilio, entre otros.

Otro de los beneficios es que tener registrado a las mascotas, permitirán ser localizados con mayor facilidad en caso de extravío y se trata de un trámite totalmente gratis de la CDMX.