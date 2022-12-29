Seguirá regularización de “autos chocolate” hasta marzo de 2023

La regularización de autos provenientes del extranjero, mejor conocidos como "autos chocolate" continuará durante los primeros tres meses de 2023, es decir, hasta marzo, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la mañanera de hoy, indicó que del 19 de marzo al 28 de diciembre suman un millón 47 mil 142 "autos chocolate" regularizados en los 14 estados beneficiados a través de los 14 módulos instalados.

#EnLaMañanera | El programa para la regularización de autos "chocolate" se ampliará hasta marzo de 2023, informó @rosaicela_



A la fecha se han regularizado más de un millón de autos. pic.twitter.com/XxyyTdYtlr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2022

Detalló que de los 14 estados en donde se regularizan "autos chocolate", los estados de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas son que encabezan la lista de las 14 entidades.

Le siguen Sonora, Zacatecas, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Durango, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Jalisco y Puebla.

Suma 9 mil 115 vehículos empadronados al 28 de diciembre, reportó Rosa Icela Rodríguez.

Sobre los recursos recaudados a través de la regularización de los "autos chocolate", la titular de la SSPC indicó que el monto total es de 676.1 millones de pesos, de los cuales 2 millones 617 mil 855 millones son recursos obtenidos para la pavimentación.

Requisitos para regularizar los “autos chocolate”

Desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se podrá hacer la regularización de los "autos chocolate", se dieron a conocer los requisitos.

*Clave única del Registro de Población (CURP).

*Documento con el que se acredita la propiedad del vehículo (Título de Propiedad o Factura).

*Número de identificación vehicular (NIV).

*Código Postal.

*Correo Electrónico.

*Teléfono.

*Identificación oficial de la persona que hará la regularización.

*Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

*Manifiesto bajo protesta de decir verdad firmado.

*Comprobante de pago, que es de 2 mil 500 pesos.

*Comprobante impreso de Cita del Repuve.

Con esta ampliación durante los tres primeros meses de 2023 suman ya dos prórrogas para la regularización de los "autos chocolate" ya que el primer plazo terminaba en julio, pero se amplío a diciembre y ahora será hasta 2023.