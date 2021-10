¿Qué modelos de “autos chocolate” se podrán regularizar en México?

Los “autos chocolate”, nombre que reciben aquellos vehículos que ingresan de forma ilegal al país, ya tendrán regulación, pero surge la pregunta sobre qué modelos de “autos chocolate” podrán entrar en el programa para regularizarlos.

El pasado 18 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para la importación de vehículos usados, mejor conocidos como “autos chocolate”.

Los “autos chocolate” que podrán regularizarse son aquellos que están en los siete estados fronterizos desde que entró en vigor el programa o decrero, es decir, el pasado 16 de octubre, y cuyo modelo sea 2016 o más atrás.

Los estados contemplados son: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

Los “autos chocolate” que no podrán tener la regularización son los que no son fabricados en Estados Unidos y Canadá, así como los autos contrabandeados, es decir, que ingresaron con una importación temporal y no regresaron a Estados Unidos; además de aquellos que tengan daños, estén incendiados o inundados.

Esto es lo que tienes que saber sobre el decreto de #AutosChocolate 🚗 que aplica para siete estados del país.



🔗 https://t.co/kMWphfu9KS pic.twitter.com/WVXJkgc5Ur — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2021

¿Qué son los autos chocolate y cómo saber si tengo uno?

Los “autos chocolate” son aquellos que ingresan de forma ilegal a México de varias maneras, principalmente en la frontera y tienen placas de los estados fronterizos.

La forma de identificar a los “autos chocolate” es que no cuentan con documentos oficiales que acrediten su estancia legal en el país, por lo que no pueden portar placas o pagar impuestos en los estados y municipios.

Con la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO), se pretende que los “autos chocolate” tengan un emplacamiento y que paguen un impuesto de 2 mil 500 pesos, destinado a mejorar la infraestructura vial, como tapar baches.

“Ahora se les va a registrar, van a dar una cooperación los que tienen estos carros de alrededor de 2 mil 500 pesos. Es una cooperación porque ese dinero va a quedar en Baja California, como aquí se ha dicho, y se va a utilizar para tapar los baches, para mejorar las vialidades”, indicó el Presidente tras la firma del decreto de los “autos chocolate” .